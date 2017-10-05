Батшуайи остался в "Челси" по совету Азара

Азар и Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи признался, что остался на "Стэмфорд Бридж" только по совету своего соотечественника Эдена Азара.

Дебютный сезон в Премьер-Лиге сложился для Батшуайи не лучшим образом: главный тренер "синих" Антонио Конте почти не доверял бельгийцу, несмотря на прохладные отношения с Диего Костой.

После продажи Косты итальянец взял ему на замену Альваро Морату – Батшуайи пришлось вновь смириться со статусом запасного. Если бы не совет Азара, Мичи с большой долей вероятности покинул "Челси".

"Это был дружеский совет, он лишь попросил меня остаться и подождать. Мы думали, что клуб купит еще одного нападающего, но в конце концов они подписали только Альваро. У нас с ним прекрасные отношения, но я тоже хочу добиться успеха".

"Я не хочу уходить в зимнее трансферное окно: в этом сезоне нам предстоит множество матчей, и у меня будут возможности проявить себя", - сообщил Батшуайи DH.be.



Метки Азар, Батшуайи, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2017 07:00

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  1. che-ger 05.10.2017 08:29 # che-ger
    Без спор он талантлив , но из за давления который возможно он сам придумал , не может проявить себя.

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  2. kontorres 05.10.2017 07:10 # kontorres
    Батш топарь, верю в него, должен затмить Морату

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