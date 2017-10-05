Батшуайи остался в "Челси" по совету Азара

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи признался, что остался на "Стэмфорд Бридж" только по совету своего соотечественника Эдена Азара.

Дебютный сезон в Премьер-Лиге сложился для Батшуайи не лучшим образом: главный тренер "синих" Антонио Конте почти не доверял бельгийцу, несмотря на прохладные отношения с Диего Костой.



После продажи Косты итальянец взял ему на замену Альваро Морату – Батшуайи пришлось вновь смириться со статусом запасного. Если бы не совет Азара, Мичи с большой долей вероятности покинул "Челси".



"Это был дружеский совет, он лишь попросил меня остаться и подождать. Мы думали, что клуб купит еще одного нападающего, но в конце концов они подписали только Альваро. У нас с ним прекрасные отношения, но я тоже хочу добиться успеха".



"Я не хочу уходить в зимнее трансферное окно: в этом сезоне нам предстоит множество матчей, и у меня будут возможности проявить себя", - сообщил Батшуайи DH.be.