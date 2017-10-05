Кейн не исключает свой уход из "Тоттенхэма"

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн признался, что не исключает свой уход из "Тоттенхэма" в будущем.

24-летний Кейн совершенно выдающимся образом провел сентябрь, забив 13 голов за клуб и сборную Англии. Тем самым Харри подтвердил свой бомбардирский талант, который приносит ему "Золотую бутсу" Премьер-Лиги вот уже два сезона кряду.

Вместе с тем в прессе появились слухи, что следующим летом приобрести Кейна попытается "Реал". Таблоиды сообщали, что Королевский клуб может выложить за Харри 200 миллионов евро (177 млн. фунтов).

В преддверии матча англичан против сборной Словении, на который Кейн выйдет с капитанской повязкой, Харри весьма осторожно высказался относительно своего будущего.

"Вижу ли я себя выступающим в Испании или где-нибудь в Европе? Я никогда не скажу "нет" или "да". Ничего нельзя исключать. Не могу сказать, что я определенно этого хочу, однако ничего нельзя исключать. Я очень счастлив в "Тоттенхэме", но время покажет", — цитирует Кейна The Telegraph.

Также Харри раскрыл секрет своей великолепной формы. По словам Кейна, своими успехами он во многом обязан персональному шеф-повару, который отвечает за его диету.

"Все началось 1 января, потому что я решил приступить к этому с Нового года. В декабре я познакомился с нужным человеком. Я даже не знаю, что меня подтолкнуло к этому. У нас был ребенок на подходе, и мы знали, что это будет отнимать много времени. В то время мы с женой готовили сами, и еда стала нам надоедать".

"Я познакомился с человеком, который объяснил мне, что я смогу, если буду есть правильную пищу в правильное время. Это произвело на меня впечатление. Прежде я никогда не углублялся в эту тему, но он объяснил мне, как работает организм, и как это может помочь мне в восстановлении. С помощью питания он помог мне быстрее восстановиться после травмы".

"Он приезжает ко мне каждый день, с понедельника по субботу, а также готовит еду на воскресенье. Я едва его вижу, потому что в это время на тренировках, но он готовит и оставляет еду в холодильнике. Мы составили хороший план, и похоже, он работает".

"В чем важность пищи? Например, ты может принимать здоровую пищу всю неделю, а затем употребить много углеводов перед матчем, и это станет шоком для твоего организма, который к подобному не привык. Поэтому иногда нужно употреблять больше углеводов, иногда меньше, строя планы в зависимости от тренировок".

"Когда играешь по графику суббота-среда-суббота, то тебе особо некогда тренироваться. Поэтому важно добирать в некоторых других вещах: ледяных ваннах, растяжке, питании. Это позволяет тебе оставаться максимально свежим. Теперь это важная часть футбола", — приводит слова Кейна The Independent.



Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2339

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. webb 05.10.2017 09:06 # webb
    Как будто кто-то удивлён. Игроки хотят побеждать в крупных турнирах, хотят выигрывать трофеи.

    (ответить)

  2. sexan 05.10.2017 08:57 # sexan
    Вот и сказочке конец. Тоттенхему пиздец. Стопудово уйдёт в МЮ, после ухода Златана.

    (ответить)

  3. che-ger 05.10.2017 08:43 # che-ger
    100 процентов уйдет в Реал , у Реала со времен зубастика Роналду и Рауля так и не было топ форварда всегда держались на полузащите , а эту машину они не отпустят из рук без боя , да и Харри не тупой , поедет туда где внутренния кубки достаются без пота а на евро арене судьи затаскают , вот и награды и кубки .

    (ответить)

  4. andros13 05.10.2017 08:13 # andros13
    Ромелу Лукаку получил награду PFA игроку месяца от болельщиков, набрав 53,7% голосов.

    Что я и говорил

    (ответить)

  5. reservoir-dog 05.10.2017 08:04 # reservoir-dog
    Кстати купи пенсярня Лукаку то сейчас бы штамповал голы и принес им чемпионство. А так стекло Моратка будет 2 месяца лечиться и сам по себе не голеадор. Как же облажался Конте. В итоге из-за этого проеба с Лукаку лишится работы.

    (ответить)

  6. farot 05.10.2017 07:48 # farot
    уйдет оказывать давление на Барселону

    (ответить)

  7. halamadrid94 05.10.2017 07:44 # halamadrid94
    Топ-форвард. Знатно прибавил в последнее время. Не так уж много моментов нужно , чтобы оформлять дубли , хет-трики. Было бы классно взять его в Реал. В последний раз до этого дня был на матче с Валенсией. Не понравилось , как контролировал игру Реал , точнее контроля , как такового не было совсем. Нужен игрок , который может убить интригу. Криш немного сдает , а Бенз проявляет себя моментами. А вот Харри штамповал бы голы прилично. Мог бы и рекорд Рауля побить , если до 25 перейдет к нам. Сейчас наша игра держится на полузащите , что с одной стороны не есть хорошо. А если не перейдет - то не катастрофа. Тогда будет шанс у него побить рекорды Ширера и Анри.

    (ответить)

  8. mixmaster 05.10.2017 07:29 # mixmaster
    Человек с вечно открытым ртом

    (ответить)

  9. jerry-maguire 05.10.2017 06:35 # jerry-maguire
    тень Маркоса Алонсо

    (ответить)

  10. reservoir-dog 05.10.2017 06:29 # reservoir-dog
    Вместо Бензема в Реал возьмут.

    (ответить)

  11. kontorres 05.10.2017 06:23 # kontorres
    Трехсезонка скоро будет есть пироги на скамье Реала!

    (ответить)

  12. staryi-eblan 05.10.2017 06:21 # staryi-eblan
    Наш ночной кошмар. Надеюсь уедет в другую лигу, а то надоел тем, что постоянно унижает Челси своими голами

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: