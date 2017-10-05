Кейн не исключает свой уход из "Тоттенхэма"
Нападающий Харри Кейн признался, что не исключает свой уход из "Тоттенхэма" в будущем.
24-летний Кейн совершенно выдающимся образом провел сентябрь, забив 13 голов за клуб и сборную Англии. Тем самым Харри подтвердил свой бомбардирский талант, который приносит ему "Золотую бутсу" Премьер-Лиги вот уже два сезона кряду.
Вместе с тем в прессе появились слухи, что следующим летом приобрести Кейна попытается "Реал". Таблоиды сообщали, что Королевский клуб может выложить за Харри 200 миллионов евро (177 млн. фунтов).
В преддверии матча англичан против сборной Словении, на который Кейн выйдет с капитанской повязкой, Харри весьма осторожно высказался относительно своего будущего.
"Вижу ли я себя выступающим в Испании или где-нибудь в Европе? Я никогда не скажу "нет" или "да". Ничего нельзя исключать. Не могу сказать, что я определенно этого хочу, однако ничего нельзя исключать. Я очень счастлив в "Тоттенхэме", но время покажет", — цитирует Кейна The Telegraph.
Также Харри раскрыл секрет своей великолепной формы. По словам Кейна, своими успехами он во многом обязан персональному шеф-повару, который отвечает за его диету.
"Все началось 1 января, потому что я решил приступить к этому с Нового года. В декабре я познакомился с нужным человеком. Я даже не знаю, что меня подтолкнуло к этому. У нас был ребенок на подходе, и мы знали, что это будет отнимать много времени. В то время мы с женой готовили сами, и еда стала нам надоедать".
"Я познакомился с человеком, который объяснил мне, что я смогу, если буду есть правильную пищу в правильное время. Это произвело на меня впечатление. Прежде я никогда не углублялся в эту тему, но он объяснил мне, как работает организм, и как это может помочь мне в восстановлении. С помощью питания он помог мне быстрее восстановиться после травмы".
"Он приезжает ко мне каждый день, с понедельника по субботу, а также готовит еду на воскресенье. Я едва его вижу, потому что в это время на тренировках, но он готовит и оставляет еду в холодильнике. Мы составили хороший план, и похоже, он работает".
"В чем важность пищи? Например, ты может принимать здоровую пищу всю неделю, а затем употребить много углеводов перед матчем, и это станет шоком для твоего организма, который к подобному не привык. Поэтому иногда нужно употреблять больше углеводов, иногда меньше, строя планы в зависимости от тренировок".
"Когда играешь по графику суббота-среда-суббота, то тебе особо некогда тренироваться. Поэтому важно добирать в некоторых других вещах: ледяных ваннах, растяжке, питании. Это позволяет тебе оставаться максимально свежим. Теперь это важная часть футбола", — приводит слова Кейна The Independent.
05.10.2017 06:00
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Последние комментарии:
Как будто кто-то удивлён. Игроки хотят побеждать в крупных турнирах, хотят выигрывать трофеи.
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Вот и сказочке конец. Тоттенхему пиздец. Стопудово уйдёт в МЮ, после ухода Златана.
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100 процентов уйдет в Реал , у Реала со времен зубастика Роналду и Рауля так и не было топ форварда всегда держались на полузащите , а эту машину они не отпустят из рук без боя , да и Харри не тупой , поедет туда где внутренния кубки достаются без пота а на евро арене судьи затаскают , вот и награды и кубки .
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Ромелу Лукаку получил награду PFA игроку месяца от болельщиков, набрав 53,7% голосов.
Что я и говорил
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Кстати купи пенсярня Лукаку то сейчас бы штамповал голы и принес им чемпионство. А так стекло Моратка будет 2 месяца лечиться и сам по себе не голеадор. Как же облажался Конте. В итоге из-за этого проеба с Лукаку лишится работы.
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уйдет оказывать давление на Барселону
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Топ-форвард. Знатно прибавил в последнее время. Не так уж много моментов нужно , чтобы оформлять дубли , хет-трики. Было бы классно взять его в Реал. В последний раз до этого дня был на матче с Валенсией. Не понравилось , как контролировал игру Реал , точнее контроля , как такового не было совсем. Нужен игрок , который может убить интригу. Криш немного сдает , а Бенз проявляет себя моментами. А вот Харри штамповал бы голы прилично. Мог бы и рекорд Рауля побить , если до 25 перейдет к нам. Сейчас наша игра держится на полузащите , что с одной стороны не есть хорошо. А если не перейдет - то не катастрофа. Тогда будет шанс у него побить рекорды Ширера и Анри.
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Человек с вечно открытым ртом
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тень Маркоса Алонсо
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Вместо Бензема в Реал возьмут.
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Трехсезонка скоро будет есть пироги на скамье Реала!
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Наш ночной кошмар. Надеюсь уедет в другую лигу, а то надоел тем, что постоянно унижает Челси своими голами
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