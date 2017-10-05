Кейн не исключает свой уход из "Тоттенхэма"

Нападающий Харри Кейн признался, что не исключает свой уход из "Тоттенхэма" в будущем.

24-летний Кейн совершенно выдающимся образом провел сентябрь, забив 13 голов за клуб и сборную Англии. Тем самым Харри подтвердил свой бомбардирский талант, который приносит ему "Золотую бутсу" Премьер-Лиги вот уже два сезона кряду.



Вместе с тем в прессе появились слухи, что следующим летом приобрести Кейна попытается "Реал". Таблоиды сообщали, что Королевский клуб может выложить за Харри 200 миллионов евро (177 млн. фунтов).



В преддверии матча англичан против сборной Словении, на который Кейн выйдет с капитанской повязкой, Харри весьма осторожно высказался относительно своего будущего.



"Вижу ли я себя выступающим в Испании или где-нибудь в Европе? Я никогда не скажу "нет" или "да". Ничего нельзя исключать. Не могу сказать, что я определенно этого хочу, однако ничего нельзя исключать. Я очень счастлив в "Тоттенхэме", но время покажет", — цитирует Кейна The Telegraph.



Также Харри раскрыл секрет своей великолепной формы. По словам Кейна, своими успехами он во многом обязан персональному шеф-повару, который отвечает за его диету.



"Все началось 1 января, потому что я решил приступить к этому с Нового года. В декабре я познакомился с нужным человеком. Я даже не знаю, что меня подтолкнуло к этому. У нас был ребенок на подходе, и мы знали, что это будет отнимать много времени. В то время мы с женой готовили сами, и еда стала нам надоедать".



"Я познакомился с человеком, который объяснил мне, что я смогу, если буду есть правильную пищу в правильное время. Это произвело на меня впечатление. Прежде я никогда не углублялся в эту тему, но он объяснил мне, как работает организм, и как это может помочь мне в восстановлении. С помощью питания он помог мне быстрее восстановиться после травмы".



"Он приезжает ко мне каждый день, с понедельника по субботу, а также готовит еду на воскресенье. Я едва его вижу, потому что в это время на тренировках, но он готовит и оставляет еду в холодильнике. Мы составили хороший план, и похоже, он работает".



"В чем важность пищи? Например, ты может принимать здоровую пищу всю неделю, а затем употребить много углеводов перед матчем, и это станет шоком для твоего организма, который к подобному не привык. Поэтому иногда нужно употреблять больше углеводов, иногда меньше, строя планы в зависимости от тренировок".



"Когда играешь по графику суббота-среда-суббота, то тебе особо некогда тренироваться. Поэтому важно добирать в некоторых других вещах: ледяных ваннах, растяжке, питании. Это позволяет тебе оставаться максимально свежим. Теперь это важная часть футбола", — приводит слова Кейна The Independent.