"Лестер" задумывается об апелляции в Спортивный арбитражный суд по делу Силвы

"Лестер" может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы все-таки заставить ФИФА зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга".

Напомним, в среду стало известно, что ФИФА отклонила апелляцию "лис" на отказ зарегистрировать трансфер игрока сборной Португалии стоимостью 25 миллионов фунтов.



ФИФА продолжает настаивает на том, что 31 августа "Лестер" загрузил подтверждающие сделку документы в трансферную систему Transfer Matching System с опозданием в 14 секунд.



Как сообщает Sky Sports, на "Кинг Пауэр" абсолютно уверены в своей правоте. "Лисы" даже наняли IT-экспертов, которые проверили клубные компьютеры и нашли доказательства, что "Лестер" успел до дедлайна. Однако ФИФА в это не поверила.



В официальном заявлении "Лестера" говорится, что теперь клуб обдумывает подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд. Если этого не случится, или если эта инстанция поддержит ФИФА, то сыграть за "лис" 28-летний Силва сможет только в январе.