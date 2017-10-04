"Ливерпуль" работает над новыми контрактами с Вудберном и Фирмино

"Ливерпуль" работает над новыми контрактами со своими нападающими Беном Вудберном и Роберто Фирмино.

Вудберн по праву считается одним из самых талантливых воспитанников академии "красных". После своего дебюта в ноябре прошлого года, к настоящему моменту Бен провел 10 матчей за первую команду.



Как сообщает Liverpool Echo, новый контракт станет своего рода подарком от "Ливерпуля" на 18-летие, которое Вудберн отмечает позже в этом месяце.



Также предложение продлить сотрудничество получит Фирмино, чье действующее соглашение истекает в 2020 году. На старте этого сезона Роберто, забивший 27 голов в 101 матче за "Ливерпуль", является основным центральным нападающим для главного тренера Юргена Клоппа.



А вот ситуация с полузащитником Эмре Джаном остается тупиковой, добавляет издание. Игрок сборной Германии, который следующим летом может стать свободным агентом, по-прежнему хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ливерпуля", а также требует пункт об отступных в новом контракте.