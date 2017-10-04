Гиггз: "Феллайни смог заменить Погба"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что полузащитник Маруан Феллайни замечательно заменил травмированного Поля Погба.

На старте сезона Феллайни показывает выдающийся футбол, записав на свой счет четыре мяча во всех турнирах. Бельгиец не стушевался, когда ему выпала честь заменить Погба, и с этой задачей Маруан справился, считает Гиггз.



"Маруан доказал свою важность для команды, замечательно заменив Поля Погба. Он забивает важные голы, как в свое время в "Эвертоне". Я действительно рад за него, ведь Феллайни наконец-то показал себя после нескольких невыразительных сезонов".



"Я работал с ним лично и знаю, что его очень приятно тренировать. Он делает все в точности так, как ему скажут, и всегда пользуется поддержкой партнеров и тренеров. Маруан хорошо осознает свои сильные и слабые стороны, потому действует так эффективно".



"Жозе Моуриньо вложил в него очень много сил, и Феллайни отплатил ему за это важными голами", - приводит слова Гиггза Sky Sports.