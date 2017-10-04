Алонсо верит, что однажды Джеррард возглавит "Ливерпуль"

Хаби Алонсо считает, что его бывший партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард обладает всеми качествами, чтобы однажды возглавить "красных".

Повесив бутсы на гвоздь в прошлом году, в феврале Джеррард получил назначение в академии мерсисайдского клуба. Поначалу роль Стивена была размытой, однако он проявил себя с лучшей стороны и с этого сезона возглавил команду U-18.



Также 37-летний Джеррард руководит командой U-19 "Ливерпуля" в Юношеской лиге УЕФА. Алонсо, который сам недавно закончил играть, уверен, что в будущем Стивен будет тренировать первую команду "красных".



"Я внимательно слежу за его ранними шагами на тренерском поприще, и я уверен, что он обладает всеми качествами, чтобы однажды стать успешным тренером и возглавить "Ливерпуль".



"Ты можешь быть отличным игроком, но тренировать — это другая задача. Уверен, если он сохранит концентрацию на своей новой роли, он будет успешен", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "красных".