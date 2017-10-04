Алонсо верит, что однажды Джеррард возглавит "Ливерпуль"

Хаби Алонсо и Стивен Джеррард Хаби Алонсо считает, что его бывший партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард обладает всеми качествами, чтобы однажды возглавить "красных".

Повесив бутсы на гвоздь в прошлом году, в феврале Джеррард получил назначение в академии мерсисайдского клуба. Поначалу роль Стивена была размытой, однако он проявил себя с лучшей стороны и с этого сезона возглавил команду U-18.

Также 37-летний Джеррард руководит командой U-19 "Ливерпуля" в Юношеской лиге УЕФА. Алонсо, который сам недавно закончил играть, уверен, что в будущем Стивен будет тренировать первую команду "красных".

"Я внимательно слежу за его ранними шагами на тренерском поприще, и я уверен, что он обладает всеми качествами, чтобы однажды стать успешным тренером и возглавить "Ливерпуль".

"Ты можешь быть отличным игроком, но тренировать — это другая задача. Уверен, если он сохранит концентрацию на своей новой роли, он будет успешен", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "красных".



Метки Алонсо, Джеррард, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 432

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  1. mancunia-planet 04.10.2017 21:10 # mancunia-planet
    Норм полузащи были, но конечно им далеко до Пола Скоулза это понятно

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  2. melwood-lfc 04.10.2017 21:02 # melwood-lfc
    самое главное не торопиться и стать главным тренером в нужный момент

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  3. imf-tau 04.10.2017 20:52 # imf-tau
    Еще 25 лет без чемпика с чирортом, так держать.

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  4. ry-l 04.10.2017 20:49 # ry-l
    Чтобы Ливерпуль вообще в ЧШ вылетел?

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  5. dimon70 04.10.2017 20:44 # dimon70
    а Стиви в помощники взять Карру и Хаби.и тогда в обороне порядок быстро наведут.

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  6. fc-zenit 04.10.2017 20:30 # fc-zenit
    Да и с Хаби хороший коуч вышел бы.

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  7. chr1s8rown 04.10.2017 20:16 # chr1s8rown
    величие на фото просто сияет.

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  8. gerrard08 04.10.2017 20:04 # gerrard08
    Збс фотка)

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  9. bigdick 04.10.2017 20:00 # bigdick
    все в говне, пздц((

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