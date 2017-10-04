Алонсо верит, что однажды Джеррард возглавит "Ливерпуль"
Хаби Алонсо считает, что его бывший партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард обладает всеми качествами, чтобы однажды возглавить "красных".
Повесив бутсы на гвоздь в прошлом году, в феврале Джеррард получил назначение в академии мерсисайдского клуба. Поначалу роль Стивена была размытой, однако он проявил себя с лучшей стороны и с этого сезона возглавил команду U-18.
Также 37-летний Джеррард руководит командой U-19 "Ливерпуля" в Юношеской лиге УЕФА. Алонсо, который сам недавно закончил играть, уверен, что в будущем Стивен будет тренировать первую команду "красных".
"Я внимательно слежу за его ранними шагами на тренерском поприще, и я уверен, что он обладает всеми качествами, чтобы однажды стать успешным тренером и возглавить "Ливерпуль".
"Ты можешь быть отличным игроком, но тренировать — это другая задача. Уверен, если он сохранит концентрацию на своей новой роли, он будет успешен", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "красных".
04.10.2017 20:00
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Последние комментарии:
Норм полузащи были, но конечно им далеко до Пола Скоулза это понятно
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самое главное не торопиться и стать главным тренером в нужный момент
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Еще 25 лет без чемпика с чирортом, так держать.
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Чтобы Ливерпуль вообще в ЧШ вылетел?
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а Стиви в помощники взять Карру и Хаби.и тогда в обороне порядок быстро наведут.
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Да и с Хаби хороший коуч вышел бы.
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величие на фото просто сияет.
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Збс фотка)
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все в говне, пздц((
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