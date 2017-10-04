Усманов отрицает переговоры с Кроенке

Второй крупнейший акционер "Арсенала" Алишер Усманов заявил, что не ведет никаких переговоров о продаже своей доли в клубе Стэну Кроенке.

Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Кроенке пытается стать единоличным владельцем "Арсенала", предложив Усманову 525 миллионов фунтов за его 30-процентный пакет акций.



Подобного рода известие вызвало беспокойство у фанатов, а объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust) немедленно обратилось к российскому бизнесмену с призывом не идти на сделку с Кроенке.



И вот сейчас Усманов выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что не ведет никаких переговоров с Кроенке. Алишер уверяет, что его интерес к клубу по-прежнему носит долгосрочный характер, и он с радостью сам докупит акции "Арсенала", если это будет возможно.



"В последние дни появились спекуляции относительно возможного предложения насчет моей 30-процентной доли в "Арсенале". Учитывая это, я понимаю беспокойство, которое выразило Объединение болельщиков".



"Поэтому я бы хотел прояснить, что не веду никаких переговоров с мистером Кроенке о продаже своей доли. Мой интерес к "Арсеналу" изначально был долгосрочным, и я всегда был открыт к тому, чтобы приобрести дополнительные акции, если таковые становятся доступны".



"Я всегда был и буду пылким болельщиком "Арсенала", и свою долю в 30 процентов я вижу важным аспектом для защиты лучших интересов болельщиков и клуба", — гласит заявление Усманова.