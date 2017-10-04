Усманов отрицает переговоры с Кроенке
Второй крупнейший акционер "Арсенала" Алишер Усманов заявил, что не ведет никаких переговоров о продаже своей доли в клубе Стэну Кроенке.
Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Кроенке пытается стать единоличным владельцем "Арсенала", предложив Усманову 525 миллионов фунтов за его 30-процентный пакет акций.
Подобного рода известие вызвало беспокойство у фанатов, а объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust) немедленно обратилось к российскому бизнесмену с призывом не идти на сделку с Кроенке.
И вот сейчас Усманов выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что не ведет никаких переговоров с Кроенке. Алишер уверяет, что его интерес к клубу по-прежнему носит долгосрочный характер, и он с радостью сам докупит акции "Арсенала", если это будет возможно.
"В последние дни появились спекуляции относительно возможного предложения насчет моей 30-процентной доли в "Арсенале". Учитывая это, я понимаю беспокойство, которое выразило Объединение болельщиков".
"Поэтому я бы хотел прояснить, что не веду никаких переговоров с мистером Кроенке о продаже своей доли. Мой интерес к "Арсеналу" изначально был долгосрочным, и я всегда был открыт к тому, чтобы приобрести дополнительные акции, если таковые становятся доступны".
"Я всегда был и буду пылким болельщиком "Арсенала", и свою долю в 30 процентов я вижу важным аспектом для защиты лучших интересов болельщиков и клуба", — гласит заявление Усманова.
04.10.2017 19:00
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Последние комментарии:
Тьфу на тебя Кроенке
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у тебя денег куры не клюют, дай ты ему 2 млрд за его акции, и докажи всем что ты крут, в первую очередь не фанатам а всему миру, что российский бизнесмен еще может позволить купить что то действительно крутое, а не яхту...
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так блэд
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