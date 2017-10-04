Клубы Премьер-Лиги не договорились о перераспределении доходов от трансляций

Клубам Премьер-Лиги не удалось договориться об изменения принципа, по которому распределяются доходы от телевизионных трансляций.

Напомним, недавно группа топ-6 Премьер-Лиги, куда входят Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм", выразила мнение, что доходы от продажи прав на трансляции за рубеж распределяются несправедливо.



В данный момент соответствующие доходы распределяются поровну между всеми 20 клубами — в отличие от поступлений со внутреннего телерынка, где имеет значение итоговая позиция и количество матчей в прямом эфире.



В связи с этим топ-6 предложила распределять 35% доходов от продажи прав на трансляции за рубеж тоже "по справедливости" — в зависимости от позиции каждого клуба на финише сезона Премьер-Лиги.



Как сообщает BBC, в среду боссы клубов Премьер-Лиги собрались в Лондоне, чтобы обсудить это предложение, однако к общему знаменателю так и не пришли. Переговоры продолжатся во время следующей встречи в ноябре.



Добавим, что в прошлом сезоне продажа прав на трансляции за рубеж принесла каждому клубу Премьер-Лиги чуть более 39 миллионов фунтов. В новом трехлетнем цикле — с 2019 по 2021 год — эта сумма может заметно вырасти.