Кейн будет капитаном англичан в матче против сборной Словении
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выведет сборную Англии с капитанской повязкой на матч против Словении в четверг вечером.
Приняв управление над английской сборной год назад, Саутгейт успел попробовать нескольких игроков в капитанской роли. Например, в матчах против Словакии и Мальты в прошлом месяце повязку носил полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Саутгейт по-прежнему отказывается назначать постоянного капитана, и на сей раз очередь примерить повязку достанется 24-летнему Кейну, который в течение сентября забил 13 голов за клуб и сборную.
"Завтра он будет капитаном, и ему известно об этом уже месяц. Его лидерские качества бесценны для нас как для команды, и это хороший момент для него, учитывая его форму".
"Я получаю удовольствие от совместной работы с ним, и я знаю его с давних времен. Он постоянно прибавляет и становится более зрелым игроком", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
04.10.2017 17:45
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он не капитан никакой
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ЩЛЕНЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ
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Наконец-то у ливерного ублюдка забрали повязку.
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четырехсезонка показывает хороший уровень, все же топарь
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ЭЩКЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Удачи.
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Все правильно, единственный игрок топ уровня в этом составе.
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заслужил однако
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эщкерееееее
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кееееееееееееееек
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