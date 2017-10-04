Кейн будет капитаном англичан в матче против сборной Словении

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выведет сборную Англии с капитанской повязкой на матч против Словении в четверг вечером.

Приняв управление над английской сборной год назад, Саутгейт успел попробовать нескольких игроков в капитанской роли. Например, в матчах против Словакии и Мальты в прошлом месяце повязку носил полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.



Саутгейт по-прежнему отказывается назначать постоянного капитана, и на сей раз очередь примерить повязку достанется 24-летнему Кейну, который в течение сентября забил 13 голов за клуб и сборную.



"Завтра он будет капитаном, и ему известно об этом уже месяц. Его лидерские качества бесценны для нас как для команды, и это хороший момент для него, учитывая его форму".



"Я получаю удовольствие от совместной работы с ним, и я знаю его с давних времен. Он постоянно прибавляет и становится более зрелым игроком", — цитирует Саутгейта Sky Sports.