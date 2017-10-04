Кейн будет капитаном англичан в матче против сборной Словении

Гарет Саутгейт и Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выведет сборную Англии с капитанской повязкой на матч против Словении в четверг вечером.

Приняв управление над английской сборной год назад, Саутгейт успел попробовать нескольких игроков в капитанской роли. Например, в матчах против Словакии и Мальты в прошлом месяце повязку носил полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.

Саутгейт по-прежнему отказывается назначать постоянного капитана, и на сей раз очередь примерить повязку достанется 24-летнему Кейну, который в течение сентября забил 13 голов за клуб и сборную.

"Завтра он будет капитаном, и ему известно об этом уже месяц. Его лидерские качества бесценны для нас как для команды, и это хороший момент для него, учитывая его форму".

"Я получаю удовольствие от совместной работы с ним, и я знаю его с давних времен. Он постоянно прибавляет и становится более зрелым игроком", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Метки Кейн, Саутгейт, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2017 17:45

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  1. wengerrrro 04.10.2017 18:29 # wengerrrro
    он не капитан никакой

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  2. webb 04.10.2017 18:10 # webb
    ЩЛЕНЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ

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  3. webb 04.10.2017 18:09 # webb
    Наконец-то у ливерного ублюдка забрали повязку.

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  4. al-faarabi 04.10.2017 18:04 # al-faarabi
    четырехсезонка показывает хороший уровень, все же топарь

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  5. melwood-lfc 04.10.2017 17:50 # melwood-lfc
    ЭЩКЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

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  6. imf-tau 04.10.2017 17:49 # imf-tau
    Удачи.

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  7. thespur 04.10.2017 17:48 # thespur
    Все правильно, единственный игрок топ уровня в этом составе.

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  8. manutd-20champ 04.10.2017 17:47 # manutd-20champ
    заслужил однако

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  9. uzi-vuitton 04.10.2017 17:46 # uzi-vuitton
    эщкерееееее

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  10. shmit 04.10.2017 17:45 # shmit
    кееееееееееееееек

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