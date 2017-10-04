Стоунс хочет, чтобы Англия играла в стиле "Сити"
Защитник сборной Англии Джон Стоунс уверен, что команда "трех львов" может перенять игровой почерк "Манчестер Сити".
Модель Пепа Гвардиолы, завязанная на владении мячом и коротких передачах, начала приносить свои плоды в "Сити". Стоунс считает, что теперь этот стиль может прижиться и в сборной Англии.
"Конечно, тяжело перенести стиль клуба на футбол сборных, но у нас есть для этого подходящие игроки. Между игрой "Сити" и других грандов Премьер-Лиги можно найти много схожих черт".
"Адаптироваться к такому стилю нелегко, но футбол не стоит на месте и отличается от того, что мы видели 20 лет назад. Мы хотим играть так, чтобы нами гордилась страна", - цитирует Стоунса Daily Mirror.
04.10.2017 17:00
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А в на деле все играют по схеме и стилю Конте .
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Слишком много деревях в сборной.
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xуити
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