Стоунс хочет, чтобы Англия играла в стиле "Сити"

Защитник сборной Англии Джон Стоунс уверен, что команда "трех львов" может перенять игровой почерк "Манчестер Сити".

Модель Пепа Гвардиолы, завязанная на владении мячом и коротких передачах, начала приносить свои плоды в "Сити". Стоунс считает, что теперь этот стиль может прижиться и в сборной Англии.



"Конечно, тяжело перенести стиль клуба на футбол сборных, но у нас есть для этого подходящие игроки. Между игрой "Сити" и других грандов Премьер-Лиги можно найти много схожих черт".



"Адаптироваться к такому стилю нелегко, но футбол не стоит на месте и отличается от того, что мы видели 20 лет назад. Мы хотим играть так, чтобы нами гордилась страна", - цитирует Стоунса Daily Mirror.