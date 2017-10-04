Аманда Стейвли ведет переговоры о покупке "Ньюкасла" у Эшли

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли значительно продвинулся в переговорах о продаже клуба, определившись с потенциальным покупателем.

Как известно, Эшли уже несколько лет ищет покупателя на "сорок", однако за свой клуб Майк требует свыше 400 миллионов фунтов, что до сих пор отпугивало заинтересованных инвесторов.



И все-таки сейчас появились реальные предпосылки к тому, что в скором времени клуб с "Сент Джеймс Парк" сменит собственника. Интересы потенциального покупателя "Ньюкасла" представляет известная в Британии бизнесвумен Аманда Стейвли.



44-летняя Стейвли, бывшая подруга принца Эндрю, в минувший уикенд была замечена в директорской ложе "Ньюкасла" на матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля". По информации The Telegraph, Аманда уже провела встречу как с Джастином Барнсом, нанятым Эшли для поиска покупателя на клуб, так и с главным тренером "сорок" Рафаэлем Бенитесом.



В ближайшие дни стороны продолжают переговоры. Болельщики "Ньюкасла" восприняли эти новости со сдержанным оптимизмом, поскольку Эшли никогда не был популярной фигурой на "Сент Джеймс Парк" за 10 лет своего пребывания здесь.



Отметим, что Стейвли является лишь финансистом, и пока неясно, кто стоит за ней. Известно лишь то, что Аманда имеет тесные связи с ближневосточными миллиардерами, в 2008 году она помогла шейху Мансуру приобрести "Манчестер Сити" у Таксина Шинаватры, а также безуспешно пыталась купить "Ливерпуль" в прошлом.