Гвардиола одобрил кандидатуру нового тренера "Баварии"

Президент "Баварии" Ули Хенесс признался, что рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одобрил кандидатуру нового тренера мюнхенцев.

И хотя период работы самого Гвардиолы в Мюнхене получился неоднозначным, работа его преемника Карло Анчелотти произвела на боссов мюнхенского клуба еще большее разочарование.



По слухам, новым тренером "Баварии" станет кто-то из этого списка: Томас Тухель, Луи Ван Галь, Луис Энрике, Юлиан Нагельсманн, Юрген Клопп или Вилли Саньоль. По словам Хенесса, его клуб уже сделал выбор, и Гвардиола этот выбор одобрил.



"Он (Гвардиола) дал обещание нам, что будет приезжать на Октоберфест каждый год. Мы только что виделись, это была встреча друзей, но, конечно, мы разговаривали на профессиональные темы".



"Я поведал ему, кого мы собираемся назначить в ближайшие дни, и он остался доволен нашим выбором", — сообщил Хенесс Abendzeitung.