ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" по делу Силвы

Адриен Силва ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" на решение не регистрировать трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силва.

В заключительный день летнего трансферного окна "Лестер" согласовал стоимость 28-летнего Силвы, но опоздал с регистрацией сделки – как выяснилось позже, всего на 14 секунд.

Спустя несколько дней "лисы" подали жалобу в ФИФА, а после отказа – апелляцию. Юристы FA тоже поддержали клуб, который только весной 2016 года выиграл чемпионский титул Премьер-Лиги.

Несмотря на все старания "Лестера", сегодня апелляция была отклонена. Заявить Адриена на матчи Премьер-Лиги клуб с "Кинг-Пауэр" сможет только после открытия зимнего трансферного окна.

Отметим, что решение запрещает Силве поддерживать форму на тренировочной базе "Лестера". При этом со "Спортингом" Адриена больше не связывает контракт – заниматься португалец сможет только самостоятельно.




Метки Лестер, Силва, ФИФА

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. webb 04.10.2017 15:12 # webb
    Опять пенсов обоссали.

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  2. recyjoed 04.10.2017 14:32 # recyjoed
    А почему Коста тренируется с Атлетико? Чем этот случай хуже?

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  3. sausage 04.10.2017 14:20 # sausage
    Тренироваться-то с Лестером почему нельзя? Первый случай что ли, когда игрок без клуба поддерживал форму с какой-нибудь командой? Чёт ФИФА ёбнулись совсем. "ФИФА - мафия" короче, хоть и далбичи мясные фэны, но тут правы.

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  4. thespur 04.10.2017 14:05 # thespur
    И все из-за пенсов, столько тянули с трансфером Дринка.. Лестер конечно мог и не рисковать и отклонить трансфер, но если б еще и Дринквотера пенсы не подписали бы, это был бы поооолный провал, пожалели крч.

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