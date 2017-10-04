ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" по делу Силвы

ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" на решение не регистрировать трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силва.

В заключительный день летнего трансферного окна "Лестер" согласовал стоимость 28-летнего Силвы, но опоздал с регистрацией сделки – как выяснилось позже, всего на 14 секунд.



Спустя несколько дней "лисы" подали жалобу в ФИФА, а после отказа – апелляцию. Юристы FA тоже поддержали клуб, который только весной 2016 года выиграл чемпионский титул Премьер-Лиги.



Несмотря на все старания "Лестера", сегодня апелляция была отклонена. Заявить Адриена на матчи Премьер-Лиги клуб с "Кинг-Пауэр" сможет только после открытия зимнего трансферного окна.



Отметим, что решение запрещает Силве поддерживать форму на тренировочной базе "Лестера". При этом со "Спортингом" Адриена больше не связывает контракт – заниматься португалец сможет только самостоятельно.