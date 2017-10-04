Метцельдер: "Клопп готов к работе с "Баварией"

Юрген Клопп Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер уверен, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов к работе с "Баварией".

Несмотря на то, что Клоппа связывает долгосрочный контракт с "Ливерпулем", пресса называет Юргена одним из главных кандидатов на пост главного тренера "Баварии", который освободился после увольнения Карло Анчелотти.

Прямо сейчас обязанности рулевого мюнхенцев исполняет Вилли Саньоль, а боссы клуба подыскивают специалиста на постоянной основе. Метцельдер уверен, что "Бавария" выиграет от назначения Клоппа.

"Юрген великолепно выстраивает отношения с игроками, я бы даже сказал, что он лучший в этом плане. Да, Юлиан Нагельсманн показывает себя выдающим тренером, но ему еще рано переходить в клуб уровня "Баварии". А вот Клопп готов к этой работе", - цитирует Метцельдера Sky Sport.




Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 772

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  1. blackdreamer 04.10.2017 13:11 # blackdreamer
    пусть пиздует прям до игры с мю
    заберет как раз пол команды каличей

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  2. mancunia-planet 04.10.2017 13:06 # mancunia-planet
    Вилли Саньоль, его и никто не знает небось, а игрок был пздатый

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  3. bluehonorcfc9 04.10.2017 13:03 # bluehonorcfc9
    Клоп походу ласты в Баварку намылил.

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  4. j-silver 04.10.2017 13:02 # j-silver
    сосовзеры итак под шконарем сидят, дак их там еще и ногами утрамбовывают

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