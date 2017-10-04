Метцельдер: "Клопп готов к работе с "Баварией"

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер уверен, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов к работе с "Баварией".

Несмотря на то, что Клоппа связывает долгосрочный контракт с "Ливерпулем", пресса называет Юргена одним из главных кандидатов на пост главного тренера "Баварии", который освободился после увольнения Карло Анчелотти.



Прямо сейчас обязанности рулевого мюнхенцев исполняет Вилли Саньоль, а боссы клуба подыскивают специалиста на постоянной основе. Метцельдер уверен, что "Бавария" выиграет от назначения Клоппа.



"Юрген великолепно выстраивает отношения с игроками, я бы даже сказал, что он лучший в этом плане. Да, Юлиан Нагельсманн показывает себя выдающим тренером, но ему еще рано переходить в клуб уровня "Баварии". А вот Клопп готов к этой работе", - цитирует Метцельдера Sky Sport.