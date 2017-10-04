Батшуайи готов заменить Морату

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи считает, что травма Альваро Мораты может стать для него шансом проявить себя.

В этом сезоне Премьер-Лиги Батшуайи отметился только одним появлением с первых минут, поскольку главный тренер "синих" Антонио Конте решил сходу наигрывать приобретенного у "Реала" Альваро Морату.



Однако в проигранном матче против "Манчестер Сити" (0:1) перед международным перерывом Мората получил травму задней поверхности бедра и теперь рискует пропустить несколько недель. Мичи, отличившийся уже пять раз в этом сезоне с учетом всех соревнований, видит в этом свой шанс.



"Это прозвучит странно, но иногда чья-то неудача становится удачей другого. Я знаю, что в предстоящие недели буду иметь больше возможностей сыграть. Я должен показать, на что способен. Я знаю, что Конте верит в меня. Иначе он бы отпустил меня летом".



"Это шанс для меня. Если меня призовут, я хочу быть готов и хочу принести пользу. Я должен сохранять концентрацию. Я уже выходил в старте на матчи "Челси" и играл хорошо. Я эффективный нападающий, но я не джокер", — цитирует Батшуайи Sky Sports.