FA не может отыскать футболистов-геев

Президент FA Грег Кларк посетовал, что ни один из профессиональных футболистов-геев не захотел провести с его организацией переговоры, даже на условиях анонимности.

Как известно, сейчас в профессиональном английском футболе нет ни одного действующего игрока, который бы публично признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, несмотря на всяческую поддержку со стороны Ассоциации.



Кларк считает, что публика готова принять футболиста-гея, но пока Грег не встретил смельчака, который сделал бы каминг-аут.



"Я с пониманием отношусь к их скрытности. Помню, я побывал на финале Кубка Англии среди женщин. Это было замечательно. Там был гей, там был гетеросексуал, там были дети, и обстановка была расслабленной — словно на церемонии свадьбы. Я замечательно провел время. Никакого осуждения в толпе. Каждый находился там, потому что хотел увидеть игру".



"Я много встречался с гей-активистами, издателями гей-литературы. Я бывал в Стоунволле, смотрел матч и пил пиво, обсуждая существующие проблемы. На полупрофессиональном уровне и ниже никто не переживает насчет этого. Но я еще не встречал ни одного игрока профессионального уровня, который хотя бы согласился встретиться со мной посреди нигде за чашечкой кофе. Ни одного".



"Я не виню их за это. Если они не чувствуют себя комфортно, чтобы переговорить, это не с лучшей стороны показывает нашу игру".



"Я не хочу спекулировать насчет того, что у них в головах. Очевидно, они не чувствуют себя комфортно. Я разговаривал с Премьер-Лигой, Футбольной Лигой, Ассоциацией профессиональных игроков, Ассоциацией тренеров. Все мы отчаянно хотим сделать игру более открытой к представителям ЛГБТ".



"Но мы пока не завоевали доверие профессиональных футболистов-геев. Я выбился из сил. Я повидал атлетов, пловцов, прыгунов в воду, и геи есть везде. Они делились своим мнением со мной. Я сказал: "Почему футболисты-геи не хотят встречаться со мной?" Все они отвечали: "Не знаю, потому что мне неизвестны футболисты-геи". Они глубоко скрываются", — сообщил Кларк The Telegraph.