FA не может отыскать футболистов-геев

Грег Кларк Президент FA Грег Кларк посетовал, что ни один из профессиональных футболистов-геев не захотел провести с его организацией переговоры, даже на условиях анонимности.

Как известно, сейчас в профессиональном английском футболе нет ни одного действующего игрока, который бы публично признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, несмотря на всяческую поддержку со стороны Ассоциации.

Кларк считает, что публика готова принять футболиста-гея, но пока Грег не встретил смельчака, который сделал бы каминг-аут.

"Я с пониманием отношусь к их скрытности. Помню, я побывал на финале Кубка Англии среди женщин. Это было замечательно. Там был гей, там был гетеросексуал, там были дети, и обстановка была расслабленной — словно на церемонии свадьбы. Я замечательно провел время. Никакого осуждения в толпе. Каждый находился там, потому что хотел увидеть игру".

"Я много встречался с гей-активистами, издателями гей-литературы. Я бывал в Стоунволле, смотрел матч и пил пиво, обсуждая существующие проблемы. На полупрофессиональном уровне и ниже никто не переживает насчет этого. Но я еще не встречал ни одного игрока профессионального уровня, который хотя бы согласился встретиться со мной посреди нигде за чашечкой кофе. Ни одного".

"Я не виню их за это. Если они не чувствуют себя комфортно, чтобы переговорить, это не с лучшей стороны показывает нашу игру".

"Я не хочу спекулировать насчет того, что у них в головах. Очевидно, они не чувствуют себя комфортно. Я разговаривал с Премьер-Лигой, Футбольной Лигой, Ассоциацией профессиональных игроков, Ассоциацией тренеров. Все мы отчаянно хотим сделать игру более открытой к представителям ЛГБТ".

"Но мы пока не завоевали доверие профессиональных футболистов-геев. Я выбился из сил. Я повидал атлетов, пловцов, прыгунов в воду, и геи есть везде. Они делились своим мнением со мной. Я сказал: "Почему футболисты-геи не хотят встречаться со мной?" Все они отвечали: "Не знаю, потому что мне неизвестны футболисты-геи". Они глубоко скрываются", — сообщил Кларк The Telegraph.



Метки FA, Кларк

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1248

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Последние комментарии:




  1. aliance 04.10.2017 12:16 # aliance
    > который хотя бы согласился встретиться со мной посреди нигде

    Гугл что ли переводит статьи?

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  2. cruise877 04.10.2017 11:59 # cruise877
    Что этот пидр ищет все время? Небось отсосатт хочет кому нибудь. Что за ебаная пропаганда в Европе с этими придорами .

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  3. h22o 04.10.2017 11:57 # h22o
    Но я еще не встречал ни одного игрока профессионального уровня, который хотя бы согласился встретиться со мной посреди нигде за чашечкой кофе. Ни одного".

    Источник: http://fapl.ru/posts/57696/

    любой здравомыслящий человек не захочет встречаться посреди "нигде"..

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  4. dr-b1ack 04.10.2017 11:51 # dr-b1ack
    надо среди судей искать. там точно пидоры есть.

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  5. blacker19 04.10.2017 11:50 # blacker19
    ска, ну что за тотальная пропаганда пиидарасни, даже на фапле нет открытых геев, кроме суперглора

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  6. akadam 04.10.2017 11:47 # akadam
    Я выбился из сил (в поиске пидаров).
    Какой идиот ему за это платит?..

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  7. j-silver 04.10.2017 11:27 # j-silver
    ах ах ах щютке про вулвич

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  8. fc-zenit 04.10.2017 11:21 # fc-zenit
    гейгуннеры ожидаемо стрелки кидают, мол это не они пидopы)

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  9. reservoir-dog 04.10.2017 11:20 # reservoir-dog
    Один из таких скрывавшихся канониров заболел ВИЧ. Не там ишещь.

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  10. melwood-lfc 04.10.2017 11:12 # melwood-lfc
    ЭТО ФИАСКО, БРАТАН

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  11. cartman-mania 04.10.2017 11:11 # cartman-mania
    "Я много встречался с гей-активистами, издателями гей-литературы. Я бывал в Стоунволле, смотрел матч и пил пиво, обсуждая существующие проблемы. На полупрофессиональном уровне и ниже никто не переживает насчет этого. Но я еще не встречал ни одного игрока профессионального уровня, который хотя бы согласился встретиться со мной посреди нигде за чашечкой кофе. Ни одного".

    а про Эмирейтс ни слова. не там ищешь, чел!

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  12. thespur 04.10.2017 11:10 # thespur
    Вот пидopы а

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  13. al-faarabi 04.10.2017 11:09 # al-faarabi
    да зайдите в раздевалку челсе

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  14. budun 04.10.2017 11:07 # budun
    Шутка про гей гуннерс.

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  15. infamous 04.10.2017 11:03 # infamous
    новости для фан сайта Арсенала

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  16. recyjoed 04.10.2017 11:01 # recyjoed
    FA не может отыскать футболистов Арсенала

    Источник: http://fapl.ru/posts/57696/

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