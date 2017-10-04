Давиде Дзаппакоста: "Я в долгу перед Конте"

Защитник "Челси" Давида Дзаппакоста рассказал о своем отношении к Антонио Конте и о желании оправдать доверие тренера.

Напомним, Дзаппакоста прибыл на "Стэмфорд Бридж" в заключительный день летнего трансферного окна. Игрок сборной Италии быстро заслужил благосклонность фанатов "синих", отметившись голом в матче Лиги Чемпионов против "Карабаха".



Вместе с тем Давиде все еще адаптируется на новом месте и в основном используется как игрок ротации. Однако Дзаппакоста восхищается Конте, с которым он познакомился еще в национальной команде.



"Он оказал мне большое доверие. Сперва вызвав меня в сборную Италии в 2016 году, а затем купив меня в "Челси". Я по-настоящему восхищаюсь им, я в долгу перед ним, и поскольку он так сильно верит в меня, я хочу отблагодарить его за это, показывая свою лучшую игру".



"Впервые я пересекся с ним, когда играл за "Авеллино" против его "Ювентуса" в Кубке Италии. Противостоять его командам всегда было сложно. Он очень хорошо организует свои команды тактически, уделяет внимание небольшим деталям, его команды очень компактны как с мячом, так и без. Поэтому играть против его команд всегда очень тяжело".



"Эти же черты, отражение его характера я вижу и в этой команде "Челси". Факт в том, что он всегда голоден до успеха, очень страстен и уделяет внимание каждой детали. Для морали команды очень важно наблюдать этот голод, потому что свое целеустремление он передает нам", — цитирует Дзаппакосту Evening Standard.