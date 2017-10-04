Сэм Эллардайс собирается подать в суд на FA за манеру своего увольнения с поста главного тренера сборной Англии.

Напомним, в сентябре прошлого года Ассоциация отказалась от услуг Большого Сэма, под руководством которого англичане успели сыграть один матч. Эллардайс был уволен на следующий день после разгоревшегося коррупционного скандала.



И вот сейчас, по прошествии года, Эллардайс сформулировал свои претензии к бывшему работодателю, очевидно желая получить денежную компенсацию в дополнение к тому 1 миллиону фунтов, который ему достался за досрочное расторжение своего контракта спустя 67 дней после заключения. Как сообщает Daily Mail, юристы Сэма направили в FA письмо, состоящее из пяти тысяч слов.



Претензии 62-летнего тренера состоят в том, что Ассоциация решила прекратить с ним сотрудничество в спешке, основываясь лишь на информации в газетной публикации и не проверив факты. Юристы Сэма уверены, что их клиент не нарушил условия своего контракта.



Отметим, что изначально FA пообещала проверить опубликованную в The Telegraph информацию и запросить у газеты полную запись разговора Эллардайса с подставным лицом, сделанную скрытой камерой. Однако из-за негативного фона Ассоциация поспешила уволить тренера.



"FA просто струсила. Они увидели негативный фон и запаниковали, предпочтя довериться тому, что казалось убедительными, а не тому, что является правдой", — сообщил близкий к Эллардайсу источник.