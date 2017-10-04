Уволенный из "Баварии" Карло Анчелотти подтвердил, что может вернуться в Премьер-Лигу — но не раньше следующего сезона.

На прошлой неделе "Бавария" крупно уступила ПСЖ в Лиге Чемпионов (3:0), и уже на следующий день Анчелотти был уволен с поста главного тренера мюнхенцев.



Пресса тут же принялась сватать 58-летнего итальянца в "Эвертон" и "Вест Хэм" — а также в "Арсенал" и назад в "Челси", в более отдаленной перспективе. При этом Карло сразу дал понять, что в ближайшие 10 месяцев будет отдыхать.



Перед уходом в продолжительный отпуск Анчелотти поставил в известность клубы Премьер-Лиги о своей готовности вернуться в английский футбол. Следующим летом Карло будет открыт к переговорам.



"Я хочу тренировать. Не в этом сезоне, но, возможно, в следующем сезоне, будь это Премьер-Лига или клуб откуда-либо еще. Тренерская работа — единственное, что меня интересует", — цитирует Анчелотти Sky Sports.