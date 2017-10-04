Анчелотти подтвердил, что может вернуться в Премьер-Лигу

Карло Анчелотти Уволенный из "Баварии" Карло Анчелотти подтвердил, что может вернуться в Премьер-Лигу — но не раньше следующего сезона.

На прошлой неделе "Бавария" крупно уступила ПСЖ в Лиге Чемпионов (3:0), и уже на следующий день Анчелотти был уволен с поста главного тренера мюнхенцев.

Пресса тут же принялась сватать 58-летнего итальянца в "Эвертон" и "Вест Хэм" — а также в "Арсенал" и назад в "Челси", в более отдаленной перспективе. При этом Карло сразу дал понять, что в ближайшие 10 месяцев будет отдыхать.

Перед уходом в продолжительный отпуск Анчелотти поставил в известность клубы Премьер-Лиги о своей готовности вернуться в английский футбол. Следующим летом Карло будет открыт к переговорам.

"Я хочу тренировать. Не в этом сезоне, но, возможно, в следующем сезоне, будь это Премьер-Лига или клуб откуда-либо еще. Тренерская работа — единственное, что меня интересует", — цитирует Анчелотти Sky Sports.



Метки Анчелотти, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 04.10.2017 09:11 # rollik707
    Успехов и скорейшего возвращения!

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  2. muaxaxaxa 04.10.2017 08:39 # muaxaxaxa
    В эвертон его, вместо физрука кумана.

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  3. che-ger 04.10.2017 08:15 # che-ger
    Конечно типа отпуск взял . Будет ждать кого из ТОП-6 уволят , а так если сейчас захочет в АПЛ то разве что в Эвертон или Вест Хем а он этого не хочет .

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  4. melwood-lfc 04.10.2017 08:07 # melwood-lfc
    ну в парашу типа эвертона вхю или арсенала он не пойдет
    хотя в апл хотелось бы его ее раз увидеть

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  5. j-silver 04.10.2017 08:01 # j-silver
    папа карло топ тренер

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