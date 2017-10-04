Анчелотти подтвердил, что может вернуться в Премьер-Лигу
Уволенный из "Баварии" Карло Анчелотти подтвердил, что может вернуться в Премьер-Лигу — но не раньше следующего сезона.
На прошлой неделе "Бавария" крупно уступила ПСЖ в Лиге Чемпионов (3:0), и уже на следующий день Анчелотти был уволен с поста главного тренера мюнхенцев.
Пресса тут же принялась сватать 58-летнего итальянца в "Эвертон" и "Вест Хэм" — а также в "Арсенал" и назад в "Челси", в более отдаленной перспективе. При этом Карло сразу дал понять, что в ближайшие 10 месяцев будет отдыхать.
Перед уходом в продолжительный отпуск Анчелотти поставил в известность клубы Премьер-Лиги о своей готовности вернуться в английский футбол. Следующим летом Карло будет открыт к переговорам.
"Я хочу тренировать. Не в этом сезоне, но, возможно, в следующем сезоне, будь это Премьер-Лига или клуб откуда-либо еще. Тренерская работа — единственное, что меня интересует", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
04.10.2017 08:00
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Последние комментарии:
Успехов и скорейшего возвращения!
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В эвертон его, вместо физрука кумана.
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Конечно типа отпуск взял . Будет ждать кого из ТОП-6 уволят , а так если сейчас захочет в АПЛ то разве что в Эвертон или Вест Хем а он этого не хочет .
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ну в парашу типа эвертона вхю или арсенала он не пойдет
хотя в апл хотелось бы его ее раз увидеть
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папа карло топ тренер
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