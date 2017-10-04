Лакасетт отказал ПСЖ ради перехода в "Арсенал"

Нападающий Александр Лакасетт рассказал, что минувшим летом до своего трансфера в "Арсенал" вел переговоры с ПСЖ.

Напомним, приобретение Лакасетта у "Лиона" обошлось "канонирам" в рекордные для из клуба 52.7 миллионов фунтов. 26-летний француз уже вовсю отрабатывает эти деньги, забив четыре гола в семи сыгранных матчах Премьер-Лиги.



Интерес к Александру проявлял и ПСЖ, который укрепил свою линию нападения минувшим летом с помощью Неймара и Килиана Мбаппе. Однако из-за привязанности к "Лиону" Лакасетт решил покинуть Лигу 1.



"Мы разговаривали с ПСЖ, но я заранее знал, что это не то место, куда я хочу отправиться. Во Франции я бы стал играть только за "Лион".



ПСЖ помог бы моему развитию, потому что они обладают большими игроками, однако я хотел выступать в другой лиге", — поведал Лакасетт RMC Sport.