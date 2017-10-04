Стэн Кроенке пытается стать единоличным владельцем "Арсенала"

Хозяин "Арсенала" Стэн Кроенке предложил почти 525 миллионов фунтов за 30-процентную долю акций клуба Алишера Усманова.

Как известно, в данный момент Усманов является вторым крупнейшим акционером "Арсенала" с долей в 30.4%, однако Алишер не имеет места в составе директоров клуба, а его предложения обеспечить инвестиции в усиление состава команды игнорируются.



Кроенке владеет 67% акций, но при этом может единолично принимать большинство судьбоносных для "Арсенала" решений, являясь фактическим хозяином клуба. За последние годы Стэн неоднократно отказывался продавать свою долю Усманову.



Как сообщает The Guardian, Кроенке и Усманов отлично осознают, что у них не сложилось рабочих отношений, и отсутствие взаимопонимания между двумя крупнейшими акционерами только вредит клубу.



В связи с этим на сей раз уже Кроенке предпринял попытку выкупить акции Усманова. Если российский бизнесмен согласится, Стэн увеличит свою долю до 97% и впоследствии сможет беспрепятственно приобрести оставшиеся ценные бумаги, принадлежащие миноритариям.



При подобном сценарии "Арсенал" превратится в частный бизнес Кроенке. Последствия этого могут оказаться пугающими: Стэн будет вправе отказаться от публикации финансовой отчетности, отменить ежегодные собрания совета директоров, фанатов и журналистов (AGM) или даже зарегистрировать родительскую компанию клуба у себя в Делавэре. В конце концов перед американцем не будет никаких барьеров к использованию "Арсенала" как залога при заключении каких-либо сделок.



Естественно, что подобная ситуация вызывает беспокойство у фанатов "канониров". Объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust), которое как раз является одним из миноритариев, уже обратилось к Усманову с призывом не идти на сделку с Кроенке.