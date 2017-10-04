Симеоне отметил прогресс английских команд в Лиге Чемпионов

Альваро Мората и Алонсо Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что английские клубы могут стать грозной силой в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

В последние годы представители Премьер-Лиги демонстрируют очень скромные результаты в элитном европейском турнире, явно не дотягивая до команд уровня "Барселоны", "Реала" и "Баварии".

Однако Симеоне считает, что в этом сезоне картина может измениться. Соответствующее предположение, аргентинец делает, понаблюдав за волевой победой "Челси" над своей командой со счетом 1:2 на прошлой неделе.

"Английские команды значительно прибавили, поэтому борьба за трофей стала гораздо более открытой. Теперь пространства для ошибок стало меньше".

"Прежде мы еще никогда не противостояли команде, которая бы играла с интенсивностью "Челси". Нам было сложно эффективно использовать прессинг против них. Мы прибавили, когда Гризманн стал играть против Бакайоко, предоставив свободу Давиду Луису. Но нам не хватило точности", — сообщил Симеоне Cadena Ser.



Метки Атлетико, Лига Чемпионов, Симеоне, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2017 06:00

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