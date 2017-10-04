Агуэро может задержаться в лазарете до середины ноября

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может задержаться в лазарете на полтора месяца и, среди прочих, пропустить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" 5 ноября.

Напомним, в прошлый четверг Агуэро угодил в автомобильную аварию в Амстердаме, направляясь на такси в аэропорт после музыкального концерта. В госпитале у Серхио диагностировали перелом одного ребра.



По возвращении 29-летнего футболиста в Манчестер появилась информация, что в клубе рассчитывают на возвращение Агуэро в строй в течение двух-четырех недель. Однако прогноз доктора сборной Аргентины Донато Виллани менее оптимистичен.



"Он чувствует себя очень плохо в эмоциональном плане, потому что он действительно хотел приехать и сыграть за национальную команду, однако этот инцидент исключает его участие в обоих матчах".



"Он пропустит полтора месяца — минимум. Он не может самостоятельно выйти из дома, сесть в машину или встать из нее. Он чувствует себя очень плохо, потому что хотел быть здесь", — сообщил Виллани TyC Sports.



Таким образом, если прогноз Виллани верен, то Агуэро пропустит оба матча Лиги Чемпионов против "Наполи", поединки Премьер-Лиги против "Стоука", "Бернли", "Вест Бромвича" и "Арсенала".