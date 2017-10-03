"Юнайтед" планирует расширить "Олд Траффорд"

Трибуна имена сэра Бобби Чарльтона "Манчестер Юнайтед" задумывается о расширении вместимости своего стадиона "Олд Траффорд" до 88 тысяч зрителей.

"Тетр Мечты" уже сейчас является самым крупным футбольным стадионом страны из числа клубных, вмещая 75,643 зрителей. Однако боссы "красных дьяволов" считают, что команда Жозе Моуриньо способна собирать еще большую аудиторию.

Как сообщает Daily Express, "Юнайтед" планирует реконструировать трибуну имена сэра Бобби Чарльтона, благодаря чему общая вместимость арены увеличится примерно до 88 тыс. зрителей и лишь слегка будет уступать 90-тысячному "Уэмбли" — самому большому футбольному стадиону Англии.

В клубе рассчитывают реализовать этот проект к 2020 году. В будущем вместимость "Олд Траффорд" может дополнительно вырасти, если в английский футбол вернутся стоячие трибуны.



Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 22:00

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  1. stillinger 03.10.2017 22:15 # stillinger
    все крысы не помещаются?

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  2. ray-black 03.10.2017 22:09 # ray-black
    скоро провалится под землю под собственной тяжестью.

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  3. mr-tsoy 03.10.2017 22:02 # mr-tsoy
    Правильно самый великий клуб, должен вмещать всех желающих

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