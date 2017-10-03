"Юнайтед" планирует расширить "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" задумывается о расширении вместимости своего стадиона "Олд Траффорд" до 88 тысяч зрителей.

"Тетр Мечты" уже сейчас является самым крупным футбольным стадионом страны из числа клубных, вмещая 75,643 зрителей. Однако боссы "красных дьяволов" считают, что команда Жозе Моуриньо способна собирать еще большую аудиторию.



Как сообщает Daily Express, "Юнайтед" планирует реконструировать трибуну имена сэра Бобби Чарльтона, благодаря чему общая вместимость арены увеличится примерно до 88 тыс. зрителей и лишь слегка будет уступать 90-тысячному "Уэмбли" — самому большому футбольному стадиону Англии.



В клубе рассчитывают реализовать этот проект к 2020 году. В будущем вместимость "Олд Траффорд" может дополнительно вырасти, если в английский футбол вернутся стоячие трибуны.