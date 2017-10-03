Лэмпард понимает, почему Моуриньо продал Де Брюйне из "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард понимает, почему Жозе Моуриньо продал в 2014 году плеймейкера Кевина Де Брюйне.

После субботнего поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:1 и победного гола Де Брюйне болельщики "Челси" припомнили Моуриньо его решение отпустить бельгийца в сезоне 2013/14.



Тем не менее, Лэмпард встал на сторону бывшего тренера "синих". Фрэнк уверен, что в той команде Кевин бы просто-напросто не заиграл.



"Я не знаю, что произошло между ними в прошлом, но теперь Кевин вырос в игрока топ-уровня, одного из самых известных в Европе. Он обладает техникой, скоростью и трудится на благо команды. Он совершенный игрок".



"В тот момент, когда Кевин решил уйти из "Челси", ему было тяжело конкурировать за место в составе. Клуб только-только подписал Азара, Виллиана и Оскара, а использовать всех игроков просто нереально. Кевин не смог бы добиться такого прогресса, если бы остался в "Челси".



"Конечно, оглядываясь назад, можно спросить, зачем "Челси" вообще его отпустил? Но игроки прогрессируют с разной скоростью и в разное время. Кевин решил покинуть "Челси" и с тех пор превратился в первоклассного игрока", - цитирует Лэмпарда Evening Standard.