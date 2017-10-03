"Юнайтед" планирует подписать Озила свободным агентом

"Манчестер Юнайтед" не будет делать предложение насчет полузащитника "Арсенала" Месута Озила в январе, поскольку планирует подписать игрока в конце сезона свободным агентом.

Сегодня в прессе появились слухи, что "Арсенал" по-прежнему далек от согласования нового контракта с Озилом, а потому предпочитает продать своего плеймейкера в зимнее трансферное окно.



Среди претендентом на 28-летнего игрока сборной Германии уже сейчас называются "Интер" и "Юнайтед", однако The Independent в эксклюзивном материале утверждает, что "красные дьяволы" не планируют предпринимать попыток заполучить Месута в январе.



Как стало известно изданию от своих источников, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо полон уверенности, что сможет заполучить Озила — но лишь в конце сезона, когда Месута можно будет подписать безо всякой компенсации.



В свое время у Моуриньо и Озила были прекрасные отношения в "Реале", поэтому подобного рода воссоединение в интересах не только Жозе, но и самого Озила, чья карьера очевидным образом нуждается в перезагрузке.



Издание отмечает, что Моуриньо и Озил до сих пор регулярно контактируют. Именно Жозе написал предисловие к недавно вышедшей автобиографической книге Месута.