"Юнайтед" планирует подписать Озила свободным агентом

Месут Озил "Манчестер Юнайтед" не будет делать предложение насчет полузащитника "Арсенала" Месута Озила в январе, поскольку планирует подписать игрока в конце сезона свободным агентом.

Сегодня в прессе появились слухи, что "Арсенал" по-прежнему далек от согласования нового контракта с Озилом, а потому предпочитает продать своего плеймейкера в зимнее трансферное окно.

Среди претендентом на 28-летнего игрока сборной Германии уже сейчас называются "Интер" и "Юнайтед", однако The Independent в эксклюзивном материале утверждает, что "красные дьяволы" не планируют предпринимать попыток заполучить Месута в январе.

Как стало известно изданию от своих источников, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо полон уверенности, что сможет заполучить Озила — но лишь в конце сезона, когда Месута можно будет подписать безо всякой компенсации.

В свое время у Моуриньо и Озила были прекрасные отношения в "Реале", поэтому подобного рода воссоединение в интересах не только Жозе, но и самого Озила, чья карьера очевидным образом нуждается в перезагрузке.

Издание отмечает, что Моуриньо и Озил до сих пор регулярно контактируют. Именно Жозе написал предисловие к недавно вышедшей автобиографической книге Месута.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Озил

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 20:00

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  1. maxvel 03.10.2017 20:22 # maxvel
    для лавки с санчесом сойдут

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  2. alex1940 03.10.2017 20:20 # alex1940
    Для Жозе контракт с МЮ суперпрестижен и может стать наивысшим достижением в тренерской карьере, поэтому о скором уходе и речи быть не
    может. Он строит The dream team. Удачи и долгих лет работы в МЮ.

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  3. fanat-united 03.10.2017 20:17 # fanat-united
    вот это будет фиаско бля.
    Это ленивое дерьмо даже в роли водоноса нах не нужен

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  4. marik527 03.10.2017 20:02 # marik527
    да уже через год или два моура не будет в мю

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