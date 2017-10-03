"Юнайтед" планирует подписать Озила свободным агентом
"Манчестер Юнайтед" не будет делать предложение насчет полузащитника "Арсенала" Месута Озила в январе, поскольку планирует подписать игрока в конце сезона свободным агентом.
Сегодня в прессе появились слухи, что "Арсенал" по-прежнему далек от согласования нового контракта с Озилом, а потому предпочитает продать своего плеймейкера в зимнее трансферное окно.
Среди претендентом на 28-летнего игрока сборной Германии уже сейчас называются "Интер" и "Юнайтед", однако The Independent в эксклюзивном материале утверждает, что "красные дьяволы" не планируют предпринимать попыток заполучить Месута в январе.
Как стало известно изданию от своих источников, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо полон уверенности, что сможет заполучить Озила — но лишь в конце сезона, когда Месута можно будет подписать безо всякой компенсации.
В свое время у Моуриньо и Озила были прекрасные отношения в "Реале", поэтому подобного рода воссоединение в интересах не только Жозе, но и самого Озила, чья карьера очевидным образом нуждается в перезагрузке.
Издание отмечает, что Моуриньо и Озил до сих пор регулярно контактируют. Именно Жозе написал предисловие к недавно вышедшей автобиографической книге Месута.
03.10.2017 20:00
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Последние комментарии:
для лавки с санчесом сойдут
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Для Жозе контракт с МЮ суперпрестижен и может стать наивысшим достижением в тренерской карьере, поэтому о скором уходе и речи быть не
может. Он строит The dream team. Удачи и долгих лет работы в МЮ.
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вот это будет фиаско бля.
Это ленивое дерьмо даже в роли водоноса нах не нужен
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да уже через год или два моура не будет в мю
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