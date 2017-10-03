Стивен Джеррард: "Я очень, очень верю в Клоппа"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поддержал главного тренера "красных" Юргена Клоппа и выразил уверенность, что тот сможет переубедить своих критиков.

На старте нового сезона Клопп находится под серьезным давлением, потому что его команда одержала только одну победу в семи последних матчах, имея значительное игровое преимущество практически в каждом из них.



В результате "Ливерпуль" отстал уже на семь очков от лидирующих в Премьер-Лиге клубов из Манчестера, однако Джеррард считает предстоящие матчи против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" возможностью исправиться.



"Я не могу дождаться двух этих матчей, потому что с момента прихода Юргена в такого рода поединках "Ливерпуль" доказывает неправоту каждого с помощью первоклассной игры".



"Думаю, по статистике они лучшие в матчах против топ-команд, поэтому на месте игрока "Ливерпуля" или тренера "Ливерпуля" я бы хотел поскорее провести такого рода поединки".



"На этот международный перерыв "Ливерпуль" уходит с чувствовал разочарования, потому что они чувствуют, что в паре последних матчей должны были сыграть лучше".



"Таблица не лжет — "Ливерпуль" находится там, где находится, но я бы сказал, что мне доставляет настоящее удовольствие наблюдать за командой. Я обожаю тренера. Думаю, с ним эта команда и клуб продвинулись вперед. У нас есть много поводов для восхищения. Я могу видеть, что Юрген немного разочарован в данный момент, но подобные чувства испытываем все мы".



"Однако позади только семь матчей, и "Ливерпуль" способен выдать продолжительную победную серию. Один или пара хороших результатов помогут им вернуться в топ-4".



"Я полон уверенности, что этот сезон может сложиться успешно, и не важно, будет этот успех достигнут в лиге, Европе или Кубке Англии. Я обладаю очень, очень большой верой в этого тренера", — сообщил Джеррард Sky Sports.