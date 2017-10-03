Фердинанд: "Моуриньо проверяет Шоу на прочность"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что главный тренер Жозе Моуриньо проверяет Люка Шоу на прочность.

Несмотря на то, что 22-летний Шоу оправился от проблем со здоровьем, Моуриньо не подпускает защитника к выступлениям за клуб. Фердинанд уверен: так Жозе испытывает игрока психологически.



"Похоже, он испытывает его психологически. Моуриньо хочет посмотреть, опустит ли Шоу руки или встанет и будет сражаться за место в составе".



"Если он будет бороться, Моуриньо скажет: Да, это тот человек человека, которого я хочу видеть в команде. Никто не хочет иметь в команде игрока, который прячется в самый ответственный момент".



"Если один неточный пас выбивает тебя из колеи на 10-15 минут, тебе не место в топ-клубе. С такими игрокам нельзя выигрывать титулы, поэтому Моуриньо нужны смелые футболисты", - цитирует Фердинанда BT Sport.