Фердинанд: "Моуриньо проверяет Шоу на прочность"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что главный тренер Жозе Моуриньо проверяет Люка Шоу на прочность.
Несмотря на то, что 22-летний Шоу оправился от проблем со здоровьем, Моуриньо не подпускает защитника к выступлениям за клуб. Фердинанд уверен: так Жозе испытывает игрока психологически.
"Похоже, он испытывает его психологически. Моуриньо хочет посмотреть, опустит ли Шоу руки или встанет и будет сражаться за место в составе".
"Если он будет бороться, Моуриньо скажет: Да, это тот человек человека, которого я хочу видеть в команде. Никто не хочет иметь в команде игрока, который прячется в самый ответственный момент".
"Если один неточный пас выбивает тебя из колеи на 10-15 минут, тебе не место в топ-клубе. С такими игрокам нельзя выигрывать титулы, поэтому Моуриньо нужны смелые футболисты", - цитирует Фердинанда BT Sport.
03.10.2017 18:00
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Последние комментарии:
это тот человек человека
ахах моур даун, чушь несет
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Стадо е...анутых. Люк, беги уже из этого гадюшника. Напридумывают всякую чушь с философиями и бэкджеком. Это же просто футбол, олигофрены.
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человек человека
понятно
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терпилы
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