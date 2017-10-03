Фердинанд: "Моуриньо проверяет Шоу на прочность"

Моуриньо и Шоу Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что главный тренер Жозе Моуриньо проверяет Люка Шоу на прочность.

Несмотря на то, что 22-летний Шоу оправился от проблем со здоровьем, Моуриньо не подпускает защитника к выступлениям за клуб. Фердинанд уверен: так Жозе испытывает игрока психологически.

"Похоже, он испытывает его психологически. Моуриньо хочет посмотреть, опустит ли Шоу руки или встанет и будет сражаться за место в составе".

"Если он будет бороться, Моуриньо скажет: Да, это тот человек человека, которого я хочу видеть в команде. Никто не хочет иметь в команде игрока, который прячется в самый ответственный момент".

"Если один неточный пас выбивает тебя из колеи на 10-15 минут, тебе не место в топ-клубе. С такими игрокам нельзя выигрывать титулы, поэтому Моуриньо нужны смелые футболисты", - цитирует Фердинанда BT Sport.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Фердинанд, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1015

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  1. wengerrrro 03.10.2017 18:39 # wengerrrro
    это тот человек человека

    ахах моур даун, чушь несет

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  2. monsieurgood 03.10.2017 18:36 # monsieurgood
    Стадо е...анутых. Люк, беги уже из этого гадюшника. Напридумывают всякую чушь с философиями и бэкджеком. Это же просто футбол, олигофрены.

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  3. mancunia-planet 03.10.2017 18:18 # mancunia-planet
    человек человека

    понятно

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  4. mr-terry 03.10.2017 18:06 # mr-terry
    терпилы

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