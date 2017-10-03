Мората планирует вернуться к матчу против "Кристал Пэлас"
Нападающий "Челси" Альваро Мората надеется вернуться к выступлениям за свой клуб уже в ближайшем матче — против "Кристал Пэлас" на следующей неделе.
Напомним, в проигранном "синими" матче против "Манчестер Сити" (0:1) в минувшую субботу Мората получил травму задней поверхности бедра. Прибыв на вызов в сборную Испании, Альваро отправился на углубленное обследование, в ходе которого был обнаружен мышечный надрыв второй степени.
Учитывая прогноз испанских докторов, появились опасения, что Мората может пропустит около шести ближайших матчей "Челси" с учетом всех соревнований.
Однако Sky Sports утверждает, что доктора чемпионов Премьер-Лиги и сам Альваро настроены гораздо оптимистичнее. Позже на текущей неделе Мората пройдет серию медицинских тестов в своем клубе, что позволит точно установить сроки возвращения игрока в строй.
При этом экс-нападающий "Реала" уже сейчас прокомментировал свою травму через социальные сети и заверил, что его целью является дерби против "Кристал Пэлас" 14 октября.
"Нельзя терять время. Упорно тружусь над своим восстановлением. Цель — матч против "Кристал Пэлас", — написал Мората в Инстаграм.
03.10.2017 17:40
Просмотров: 1708
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
то у Косты вечные проблемы с бедром, теперь у Мораты...не понимаю, они же не за арсиноль играют, че у них вечно бедра такие слабые?
(ответить)
для фан сайта...
(ответить)
Михажо прост перед матчами сборных ноулайферов решил прикормить, чтоб не сбежали с этого свинарника.
(ответить)
Легкие три очка ждут "Челси"; еще посмотрим, что там будет в матче "Ливерпуля" и МЮ. Если ( а так скорее всего и будет ) колбаса проиграет, то можно смело херить чемпионат и тащить кубковые матчи, ибо с такими результатами и перспективами можно рассчитывать на еще одну четверть века без побед, а если проиграет МЮ, то это лишний раз докажет, что они только и могут, что команды из второй половины таблицы громить, а за победу им никто хлопать не будет ( блин, это же просто "Ливерпуль"). Парадоксальный матч получается.
(ответить)
О, ещё один быстрый на восстановление. Задняя бедра, очень противная травма. Вроде и не пиздец какой-то, но не залечишь до конца, потом намучаешься.
(ответить)
пусть пораньше возвращается. рецидивчик получит)
(ответить)
пока Мората сломан Конте сам решил в напа поиграть? ну норм, че
(ответить)
лучше Конте,чем бачуаи
Но Батшуаи>решфорд
(ответить)
Конте решил сам поиграть?
(ответить)
покер в ворота пэласа, скриньте
(ответить)
кп на руку. ставлю дыру жеки на ничейку
(ответить)
6ля уже жду дикого ора, когда Пелас хотя бы в ничейку с помойкой сыграет)
(ответить)
6ля топарь жи есть. Помойке даже не снилось. Пусть играют весь сезон со своим днокакой весь сезон.
Мората наше все!
Это стольный град! Это лучший клуб!
(ответить)
МИХАЙЛО ты просто пенс
(ответить)
Нападающий «Челси» Антонио Конте
Источник: http://fapl.ru/posts/57683/?c=1
Ахахахаха
(ответить)
хороший настрой,здоровья.
(ответить)
Нападающий «Челси» Антонио Конте
Я вас понял.
(ответить)
Лучший нап в ЭйпиЭл
(ответить)
Топарик <3
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий