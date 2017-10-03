Мората планирует вернуться к матчу против "Кристал Пэлас"

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората надеется вернуться к выступлениям за свой клуб уже в ближайшем матче — против "Кристал Пэлас" на следующей неделе.

Напомним, в проигранном "синими" матче против "Манчестер Сити" (0:1) в минувшую субботу Мората получил травму задней поверхности бедра. Прибыв на вызов в сборную Испании, Альваро отправился на углубленное обследование, в ходе которого был обнаружен мышечный надрыв второй степени.

Учитывая прогноз испанских докторов, появились опасения, что Мората может пропустит около шести ближайших матчей "Челси" с учетом всех соревнований.

Однако Sky Sports утверждает, что доктора чемпионов Премьер-Лиги и сам Альваро настроены гораздо оптимистичнее. Позже на текущей неделе Мората пройдет серию медицинских тестов в своем клубе, что позволит точно установить сроки возвращения игрока в строй.

При этом экс-нападающий "Реала" уже сейчас прокомментировал свою травму через социальные сети и заверил, что его целью является дерби против "Кристал Пэлас" 14 октября.

"Нельзя терять время. Упорно тружусь над своим восстановлением. Цель — матч против "Кристал Пэлас", — написал Мората в Инстаграм.



Метки Мората, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 17:40

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Последние комментарии:




  1. bezviz 03.10.2017 18:50 # bezviz
    то у Косты вечные проблемы с бедром, теперь у Мораты...не понимаю, они же не за арсиноль играют, че у них вечно бедра такие слабые?

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  2. obey-mikel 03.10.2017 18:31 # obey-mikel
    для фан сайта...

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  3. januzaj00 03.10.2017 18:30 # januzaj00
    Михажо прост перед матчами сборных ноулайферов решил прикормить, чтоб не сбежали с этого свинарника.

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  4. monsieurgood 03.10.2017 18:29 # monsieurgood
    Легкие три очка ждут "Челси"; еще посмотрим, что там будет в матче "Ливерпуля" и МЮ. Если ( а так скорее всего и будет ) колбаса проиграет, то можно смело херить чемпионат и тащить кубковые матчи, ибо с такими результатами и перспективами можно рассчитывать на еще одну четверть века без побед, а если проиграет МЮ, то это лишний раз докажет, что они только и могут, что команды из второй половины таблицы громить, а за победу им никто хлопать не будет ( блин, это же просто "Ливерпуль"). Парадоксальный матч получается.

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  5. sausage 03.10.2017 18:29 # sausage
    О, ещё один быстрый на восстановление. Задняя бедра, очень противная травма. Вроде и не пиздец какой-то, но не залечишь до конца, потом намучаешься.

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  6. gandalf 03.10.2017 18:17 # gandalf
    пусть пораньше возвращается. рецидивчик получит)

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  7. reams 03.10.2017 18:14 # reams
    пока Мората сломан Конте сам решил в напа поиграть? ну норм, че

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  8. mr-terry 03.10.2017 18:07 # mr-terry
    лучше Конте,чем бачуаи
    Но Батшуаи>решфорд

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  9. sher-liverpool 03.10.2017 18:05 # sher-liverpool
    Конте решил сам поиграть?

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  10. sancho232 03.10.2017 17:57 # sancho232
    покер в ворота пэласа, скриньте

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  11. narcot 03.10.2017 17:57 # narcot
    кп на руку. ставлю дыру жеки на ничейку

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  12. wengerrrro 03.10.2017 17:56 # wengerrrro
    6ля уже жду дикого ора, когда Пелас хотя бы в ничейку с помойкой сыграет)

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  13. fc-zenit 03.10.2017 17:56 # fc-zenit
    6ля топарь жи есть. Помойке даже не снилось. Пусть играют весь сезон со своим днокакой весь сезон.
    Мората наше все!
    Это стольный град! Это лучший клуб!

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  14. fc-man-un-1878 03.10.2017 17:55 # fc-man-un-1878
    МИХАЙЛО ты просто пенс

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  15. arsland 03.10.2017 17:54 # arsland
    Нападающий «Челси» Антонио Конте

    Источник: http://fapl.ru/posts/57683/?c=1

    Ахахахаха

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  16. sher-liverpool 03.10.2017 17:49 # sher-liverpool
    хороший настрой,здоровья.

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  17. mansurinho 03.10.2017 17:47 # mansurinho
    Нападающий «Челси» Антонио Конте
    Я вас понял.

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  18. bluehonorcfc9 03.10.2017 17:45 # bluehonorcfc9
    Лучший нап в ЭйпиЭл

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  19. don-antonio 03.10.2017 17:43 # don-antonio
    Топарик <3

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