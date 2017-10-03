Мората планирует вернуться к матчу против "Кристал Пэлас"

Нападающий "Челси" Альваро Мората надеется вернуться к выступлениям за свой клуб уже в ближайшем матче — против "Кристал Пэлас" на следующей неделе.

Напомним, в проигранном "синими" матче против "Манчестер Сити" (0:1) в минувшую субботу Мората получил травму задней поверхности бедра. Прибыв на вызов в сборную Испании, Альваро отправился на углубленное обследование, в ходе которого был обнаружен мышечный надрыв второй степени.



Учитывая прогноз испанских докторов, появились опасения, что Мората может пропустит около шести ближайших матчей "Челси" с учетом всех соревнований.



Однако Sky Sports утверждает, что доктора чемпионов Премьер-Лиги и сам Альваро настроены гораздо оптимистичнее. Позже на текущей неделе Мората пройдет серию медицинских тестов в своем клубе, что позволит точно установить сроки возвращения игрока в строй.



При этом экс-нападающий "Реала" уже сейчас прокомментировал свою травму через социальные сети и заверил, что его целью является дерби против "Кристал Пэлас" 14 октября.



"Нельзя терять время. Упорно тружусь над своим восстановлением. Цель — матч против "Кристал Пэлас", — написал Мората в Инстаграм.