Ван Дейк открыт к переходу в "Ливерпуль" в январе

Виргил Ван Дейк Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк намекнул, что он открыт к переходу в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом Виргила делал все от него зависящее, чтобы присоединиться к "красным". Ван Дейк публично заявил о своих намерениях, подав прошение о трансфере, в результате чего на несколько недель был отстранен от тренировок первой команды.

Однако "Саутгемптон" не поддался этому давлению, удержав Виргила и оставив команду Юргена Клоппа без усиления центра обороны. После окончания летнего окна Ван Дейк был допущен к тренировкам и матчам "святых".

Вместе с тем на старте этого сезона "Ливерпуль" демонстрирует пугающую игру в обороне, пропустив 20 голов в 12 матчах. Это подталкивает Клоппа к тому, чтобы возобновить интерес к Ван Дейку, и голландец готов к такому сценарию.

"Я ни о чем не жалею. Конечно, я хотел сделать один шаг вперед, но в конце концов "Саутгемптон" не захотел меня отпускать, и я должен оставаться профессионалом. Поэтому сейчас я полностью отдаюсь клубу".

"Когда сезон достигнет экватора, мы посмотрим, что может случиться", — сообщил Ван Дейк Fox Sports.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 17:00

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  1. recyjoed 03.10.2017 17:10 # recyjoed
    Еще бы! =)

    Обменять его на Старриджа! Ну или на Ингса (раз ему все равно не дают играть)

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