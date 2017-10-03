Ван Дейк открыт к переходу в "Ливерпуль" в январе

Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк намекнул, что он открыт к переходу в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом Виргила делал все от него зависящее, чтобы присоединиться к "красным". Ван Дейк публично заявил о своих намерениях, подав прошение о трансфере, в результате чего на несколько недель был отстранен от тренировок первой команды.



Однако "Саутгемптон" не поддался этому давлению, удержав Виргила и оставив команду Юргена Клоппа без усиления центра обороны. После окончания летнего окна Ван Дейк был допущен к тренировкам и матчам "святых".



Вместе с тем на старте этого сезона "Ливерпуль" демонстрирует пугающую игру в обороне, пропустив 20 голов в 12 матчах. Это подталкивает Клоппа к тому, чтобы возобновить интерес к Ван Дейку, и голландец готов к такому сценарию.



"Я ни о чем не жалею. Конечно, я хотел сделать один шаг вперед, но в конце концов "Саутгемптон" не захотел меня отпускать, и я должен оставаться профессионалом. Поэтому сейчас я полностью отдаюсь клубу".



"Когда сезон достигнет экватора, мы посмотрим, что может случиться", — сообщил Ван Дейк Fox Sports.