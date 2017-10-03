Сэм Эллардайс отказал сборной Турции
Экс-тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс отверг возможность возглавить сборную Турции.
Еще с лета турки ищут замену Фатиху Териму, который покинул свой пост из-за драки с владельцем ресторана. Недавно соответствующая вакансия была предложена Большому Сэму, сообщает Sky Sports.
Однако Эллардайс не пожелал возвращаться на международный уровень, где его опыт ограничивается единственным матчем во главе сборной Англии.
Напомним, в прошлом месяце Сэма также связывали с возвращением в "Пэлас", однако Эллардайс дал четко понять, что хорошо проводит время и пока не планирует браться за новую работу.
03.10.2017 16:00
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Последние комментарии:
Какая вакансия?????? Они давно уже назначиль Мирча Луческу
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Старый шарлатан, возглавил бы гейклуб. Чтоб вывести их из эйпиэл, а то венгре что-то медлит.
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жаль, угробил бы их
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И правильно сделал. Место большого Сэма в Британии. Тем более нах эта Турция упала?
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