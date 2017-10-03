Сэм Эллардайс отказал сборной Турции

Сэм Эллардайс Экс-тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс отверг возможность возглавить сборную Турции.

Еще с лета турки ищут замену Фатиху Териму, который покинул свой пост из-за драки с владельцем ресторана. Недавно соответствующая вакансия была предложена Большому Сэму, сообщает Sky Sports.

Однако Эллардайс не пожелал возвращаться на международный уровень, где его опыт ограничивается единственным матчем во главе сборной Англии.

Напомним, в прошлом месяце Сэма также связывали с возвращением в "Пэлас", однако Эллардайс дал четко понять, что хорошо проводит время и пока не планирует браться за новую работу.



Метки сборная Турции, тренеры, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. sanea 03.10.2017 17:24 # sanea
    Какая вакансия?????? Они давно уже назначиль Мирча Луческу

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  2. fc-zenit 03.10.2017 16:58 # fc-zenit
    Старый шарлатан, возглавил бы гейклуб. Чтоб вывести их из эйпиэл, а то венгре что-то медлит.

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  3. mancunia-planet 03.10.2017 16:50 # mancunia-planet
    жаль, угробил бы их

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  4. sexan 03.10.2017 16:28 # sexan
    И правильно сделал. Место большого Сэма в Британии. Тем более нах эта Турция упала?

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