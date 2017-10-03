Доктор просит Ибрагимовича повременить с возвращением

Златан Ибрагимович Доктор Фредди Фу, оперировавший нападающего Златана Ибрагимовича, попросил шведа повременить с возвращением на поле в составе "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что Ибрагимович порвал переднюю крестообразную связку колена в матче Лиги Европы с "Андерлехтом" в феврале, "дьяволы" продлили контракт с ветераном, которому сегодня исполнилось 36 лет.

Златан уже заявил, что планирует вернуться в строй на стыке декабря и января, однако доктор Фу попросил пациента запастись терпением.

"Он очень сильный парень, но в футбол нужно играть только тогда, когда находишься в оптимальных кондициях. Как врач, я хочу, чтобы он повременил с возвращением и вышел на поле полностью здоровым".

"Было много случаев, когда игрок досрочно возвращался на поле и нарывался на рецидив. После таких травм всегда требуется время на полноценное восстановление", - цитирует Фу Sky Sports.




Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 618

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andros13 03.10.2017 15:12 # andros13
    да он с одной ногой лучше любого напа АПЛ (кроме Агуэро)

    (ответить)

  2. ben-arfa 03.10.2017 15:11 # ben-arfa
    Главное на рецидив не нарваться, тут реально спешить нельзя

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: