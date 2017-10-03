Доктор просит Ибрагимовича повременить с возвращением

Доктор Фредди Фу, оперировавший нападающего Златана Ибрагимовича, попросил шведа повременить с возвращением на поле в составе "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что Ибрагимович порвал переднюю крестообразную связку колена в матче Лиги Европы с "Андерлехтом" в феврале, "дьяволы" продлили контракт с ветераном, которому сегодня исполнилось 36 лет.



Златан уже заявил, что планирует вернуться в строй на стыке декабря и января, однако доктор Фу попросил пациента запастись терпением.



"Он очень сильный парень, но в футбол нужно играть только тогда, когда находишься в оптимальных кондициях. Как врач, я хочу, чтобы он повременил с возвращением и вышел на поле полностью здоровым".



"Было много случаев, когда игрок досрочно возвращался на поле и нарывался на рецидив. После таких травм всегда требуется время на полноценное восстановление", - цитирует Фу Sky Sports.