Райт советует "Арсеналу" назначить Шона Дайча

Дайч и Венгер Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт уверен, что главный тренер "Бернли" Шон Дайч способен заменить на "Эмирейтс" Арсена Венгера.

Команда Дайча стала открытием на старте сезона, набрав 12 очков после семи туров Премьер-Лиги. Достижение "Бернли" примечательно тем, что "бордовые" уже успели сыграть на выезде с "Челси", "Тоттенхэмом", "Ливерпулем" и "Эвертоном".

По мнению Райта, именно Дайч способен заменить Венгера на "Эмирейтс" и вывести "Арсенал" на принципиально новый уровень. Шон доказал, что готов к работе с топ-клубом, уверен бывший нападающий "канониров".

"Я уверен, что "Арсенал" должен обратиться к его услугам, а Дайч выведет клуб на новый уровень. Вопрос в том, получит ли он эту работу? На мой взгляд, нет".

"Я думаю, что совсем скоро его разрекламируют как будущего тренера сборной Англии. Если он продолжит в том же духе, то получит массовое признание", - цитирует Райта BBC.




Метки Арсенал, Бернли, Венгер, Дайч, Райт

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2017 14:00

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  1. wengerrrro 03.10.2017 14:27 # wengerrrro
    чет много новостей про аснл сеня

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  2. gio 03.10.2017 14:22 # gio
    он ж их все перепетушит, пожалейте талантливую молодежь. - а по делу стоило бы

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  3. ravi 03.10.2017 14:06 # ravi
    как по мне, так Дайч типичный последователь таких менеджеров как Ходжсон, Мартинез, Роджерс и тд, которым воспевали подобные дифирамбы за работу в клубе уровнем между чемпионшипом и АПЛ, а уже в более статусном клубе все сами видели что происходило. Уже если и выделять кого то из нынешних коучей, то я б сделал ставку на Хау

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