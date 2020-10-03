Райт советует "Арсеналу" назначить Шона Дайча

Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт уверен, что главный тренер "Бернли" Шон Дайч способен заменить на "Эмирейтс" Арсена Венгера.

Команда Дайча стала открытием на старте сезона, набрав 12 очков после семи туров Премьер-Лиги. Достижение "Бернли" примечательно тем, что "бордовые" уже успели сыграть на выезде с "Челси", "Тоттенхэмом", "Ливерпулем" и "Эвертоном".



По мнению Райта, именно Дайч способен заменить Венгера на "Эмирейтс" и вывести "Арсенал" на принципиально новый уровень. Шон доказал, что готов к работе с топ-клубом, уверен бывший нападающий "канониров".



"Я уверен, что "Арсенал" должен обратиться к его услугам, а Дайч выведет клуб на новый уровень. Вопрос в том, получит ли он эту работу? На мой взгляд, нет".



"Я думаю, что совсем скоро его разрекламируют как будущего тренера сборной Англии. Если он продолжит в том же духе, то получит массовое признание", - цитирует Райта BBC.