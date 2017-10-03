Мейсон: "Кейн хочет стать лучшим нападающим мира"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон знает, что нападающий Харри Кейн хочет стать лучшим форвардом планеты.
Оформив хет-трик в субботнем матче Премьер-Лиги с "Хаддерсфилдом", Кейн довел число своих голов в 2017 году до 36. Мейсон уверен, что теперь Харри замахнется на статус лучшего нападающего мира.
"Харри просто одержим голами. После того, как он провел первый полноценный сезон за "шпор", его мировоззрение изменилось. Теперь он нацелился на то, чтобы стать лучшим нападающим в мире. Прямо сейчас круче него играют лишь 2-3 человека".
"Работа, которую он проделал за последние несколько лет, начинает приносить свои плоды. Люди замечают, в какого великолепного игрока он вырос".
"В 19-20 лет Харри выглядел немного тяжеловесным, но с тех пор он прибавил в скоростных качествах, усердно работая над своим телом. Теперь он с легкостью уходит от защитников. Он - настоящий зверь", - цитирует Мейсона Sky Sports.
03.10.2017 13:00
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Последние комментарии:
Только дублем Кейн отметился, а не хет-триком. Но мне гораздо интереснее, как там сам Мейсон поживает. Вроде восстановился, предсезонку прошёл, но ни за основу, ни за U23 до сих пор не играл и вроде даже в заявку не попадал.
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станет топом тільки если к пiнсам перейде
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Петушки резвятся на фото
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гыгы гей на фото ввввво михаил травит
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