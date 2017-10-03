Оуэн не верит, что "Арсенал" финиширует в топ-4

Арсенал Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн, считает, что "Арсенал", скорее, финиширует седьмым, чем попадет в топ-4 Премьер-Лиги.

Нельзя не признать, что после закрытия трансферного окна результаты "канониров" улучшились. Воскресная победа над "Брайтоном" со счетом 2:0 позволила команде Арсена Венгера сравняться по очкам с действующим чемпионом "Челси", и теперь два лондонских коллектива делят четвертое-пятое место.

Однако Оуэн связывает успехи "Арсенала" с невысоким уровнем соперников и не ожидает, что "канонирам" удастся вернуться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

"У них вошло в привычку обыгрывать менее классные команды в лиге. Они делали это всегда, и это лишь свидетельство их более высокого мастерства".

"И хотя они довольно комфортно обыграли "Брайтон", глядя на их команду, не видишь того уровня мастерства, которым обладают "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и им подобные. Алексис Санчес стал лучшим игроком матча, и он единственный, который выделяется в этой команде".

"Нет, я не думаю, что они финишируют в топ-4. Я не думаю, что они достаточно хороши для этого. Пятое, шестое, седьмое — вот их место, одно из них".

"На старте сезона я ожидал, что "Эвертон" будет выступать лучше. Но большой семерки пока не получилось, поэтому я бы сказал, что пятое или шестое место — наверное, максимум для "Арсенала" на данную минуту", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.



Метки Арсенал, Оуэн, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 03.10.2017 13:53 # sausage
    Топово гуннеров поджёг. А всего-то высказал своё мнение в качестве эксперта. Не лимонить же всем подряд.

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  2. monsieurgood 03.10.2017 13:35 # monsieurgood
    в это даже "фанаты" не верят

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  3. toledo 03.10.2017 13:16 # toledo
    6ле, он это уже который год подряд говорит?

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  4. ugunner4 03.10.2017 12:58 # ugunner4
    прогнозист из него походу такое же дно как и футболист. хоть один прогноз этого бездаря когда-то сбылся?

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  5. udaff 03.10.2017 12:55 # udaff
    Не только Майкл так думает.

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  6. psycho1 03.10.2017 12:53 # psycho1
    >мастерство
    >ливапул

    надеюсь, что его сразу после эфира в больничку забрали

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  7. easports 03.10.2017 12:23 # easports
    господи, в прошлом сезоне твой говноливерпуль со скрипом с преимуществом в одно очко пролез в четверку в последней игре сезона. вот эта была реальная удача для них. в этом сезона такого не будет, маленький ты утырок.
    все будут проседать в течении сезона, у всех растеряется форма в свое время, аналитик хренов.

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  8. pakhrudinov 03.10.2017 12:19 # pakhrudinov
    К сожалению не могу не согласиться с тем, что качество игры пока оставляет желать лучшего... Уровень мастерства, вот что действительно имеет значение. Чемпионами нам не быть, но в четверку попадём

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  9. guardian95 03.10.2017 12:11 # guardian95
    круто че..

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