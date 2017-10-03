Оуэн не верит, что "Арсенал" финиширует в топ-4

Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн, считает, что "Арсенал", скорее, финиширует седьмым, чем попадет в топ-4 Премьер-Лиги.

Нельзя не признать, что после закрытия трансферного окна результаты "канониров" улучшились. Воскресная победа над "Брайтоном" со счетом 2:0 позволила команде Арсена Венгера сравняться по очкам с действующим чемпионом "Челси", и теперь два лондонских коллектива делят четвертое-пятое место.



Однако Оуэн связывает успехи "Арсенала" с невысоким уровнем соперников и не ожидает, что "канонирам" удастся вернуться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.



"У них вошло в привычку обыгрывать менее классные команды в лиге. Они делали это всегда, и это лишь свидетельство их более высокого мастерства".



"И хотя они довольно комфортно обыграли "Брайтон", глядя на их команду, не видишь того уровня мастерства, которым обладают "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и им подобные. Алексис Санчес стал лучшим игроком матча, и он единственный, который выделяется в этой команде".



"Нет, я не думаю, что они финишируют в топ-4. Я не думаю, что они достаточно хороши для этого. Пятое, шестое, седьмое — вот их место, одно из них".



"На старте сезона я ожидал, что "Эвертон" будет выступать лучше. Но большой семерки пока не получилось, поэтому я бы сказал, что пятое или шестое место — наверное, максимум для "Арсенала" на данную минуту", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.