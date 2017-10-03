Оуэн не верит, что "Арсенал" финиширует в топ-4
Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн, считает, что "Арсенал", скорее, финиширует седьмым, чем попадет в топ-4 Премьер-Лиги.
Нельзя не признать, что после закрытия трансферного окна результаты "канониров" улучшились. Воскресная победа над "Брайтоном" со счетом 2:0 позволила команде Арсена Венгера сравняться по очкам с действующим чемпионом "Челси", и теперь два лондонских коллектива делят четвертое-пятое место.
Однако Оуэн связывает успехи "Арсенала" с невысоким уровнем соперников и не ожидает, что "канонирам" удастся вернуться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.
"У них вошло в привычку обыгрывать менее классные команды в лиге. Они делали это всегда, и это лишь свидетельство их более высокого мастерства".
"И хотя они довольно комфортно обыграли "Брайтон", глядя на их команду, не видишь того уровня мастерства, которым обладают "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и им подобные. Алексис Санчес стал лучшим игроком матча, и он единственный, который выделяется в этой команде".
"Нет, я не думаю, что они финишируют в топ-4. Я не думаю, что они достаточно хороши для этого. Пятое, шестое, седьмое — вот их место, одно из них".
"На старте сезона я ожидал, что "Эвертон" будет выступать лучше. Но большой семерки пока не получилось, поэтому я бы сказал, что пятое или шестое место — наверное, максимум для "Арсенала" на данную минуту", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.
03.10.2017 12:00
Просмотров: 1325
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топово гуннеров поджёг. А всего-то высказал своё мнение в качестве эксперта. Не лимонить же всем подряд.
(ответить)
в это даже "фанаты" не верят
(ответить)
6ле, он это уже который год подряд говорит?
(ответить)
прогнозист из него походу такое же дно как и футболист. хоть один прогноз этого бездаря когда-то сбылся?
(ответить)
Не только Майкл так думает.
(ответить)
>мастерство
>ливапул
надеюсь, что его сразу после эфира в больничку забрали
(ответить)
господи, в прошлом сезоне твой говноливерпуль со скрипом с преимуществом в одно очко пролез в четверку в последней игре сезона. вот эта была реальная удача для них. в этом сезона такого не будет, маленький ты утырок.
все будут проседать в течении сезона, у всех растеряется форма в свое время, аналитик хренов.
(ответить)
К сожалению не могу не согласиться с тем, что качество игры пока оставляет желать лучшего... Уровень мастерства, вот что действительно имеет значение. Чемпионами нам не быть, но в четверку попадём
(ответить)
круто че..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий