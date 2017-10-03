Джеррард мечтает, чтобы Кейн был игроком "Ливерпуля"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард похвалил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, выразив сожаление, что тот не является игроком "красных".

После привычно "сухого" для себя сентября Кейн выдающимся образом провел сентябрь, забив 13 голов за клуб и сборную Англии. Джеррард считает, что в данный момент Харри набрал такую форму, что ему нет равных во всем мире.



"В плане текущей формы, забитых голов и того, как он играет, сейчас ему нет равных в мировом футболе. Я обожаю этого игрока и обожаю его характер. Я смотрю его интервью и встречался с ним лично пару раз".



"Думаю, он идеальная ролевая модель и пример футболиста. Я восхищаюсь его подходом к работе. Также я разговаривал с людьми, которые знают его лучше меня, и я услышал, что на тренировочном поле он одержим и не знает усталости. Уверен, сейчас он пожинает плоды всей этой упорной работы".



"Я доволен, что он англичанин. Я мечтаю, чтобы он был "красным"! Я по-настоящему рад тому, в какой форме он находится в данный момент, и мне доставляет удовольствие наблюдать за ним", — сообщил Джеррард Sky Sports.