Джеррард мечтает, чтобы Кейн был игроком "Ливерпуля"

Харри Кейн Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард похвалил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, выразив сожаление, что тот не является игроком "красных".

После привычно "сухого" для себя сентября Кейн выдающимся образом провел сентябрь, забив 13 голов за клуб и сборную Англии. Джеррард считает, что в данный момент Харри набрал такую форму, что ему нет равных во всем мире.

"В плане текущей формы, забитых голов и того, как он играет, сейчас ему нет равных в мировом футболе. Я обожаю этого игрока и обожаю его характер. Я смотрю его интервью и встречался с ним лично пару раз".

"Думаю, он идеальная ролевая модель и пример футболиста. Я восхищаюсь его подходом к работе. Также я разговаривал с людьми, которые знают его лучше меня, и я услышал, что на тренировочном поле он одержим и не знает усталости. Уверен, сейчас он пожинает плоды всей этой упорной работы".

"Я доволен, что он англичанин. Я мечтаю, чтобы он был "красным"! Я по-настоящему рад тому, в какой форме он находится в данный момент, и мне доставляет удовольствие наблюдать за ним", — сообщил Джеррард Sky Sports.



Метки Джеррард, Кейн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 702

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sport2k 03.10.2017 11:48 # sport2k
    После привычно "сухого" для себя сентября Кейн выдающимся образом провел сентябрь

    Источник: http://fapl.ru/posts/57676/?c=1

    (ответить)

  2. mancunia-planet 03.10.2017 11:45 # mancunia-planet
    хуясным йопта, шпоры выше Ливера уже в таблице стабильно, нахер ему недоклуб сдался, который 28 лет ничего в чемпионате сделать не может

    (ответить)

  3. alexomck 03.10.2017 11:40 # alexomck
    ну все, теперь за налик закроют Кейна летом.

    (ответить)

  4. thespur 03.10.2017 11:12 # thespur
    Развивайте академию, в частности детских скаутов, развивайте в этих детях менталитет трудоголика и самосовершенствования и будет свой Кейн. Харри никогда не был суперталантливым, его подход к делу просто поражает и это от части дело рук тренеров на разных стадиях его развития.

    (ответить)

  5. melwood-lfc 03.10.2017 11:11 # melwood-lfc
    Если бы Соланке был основным со старта сезона, то уже наклепал бы больше макак всяких.

    (ответить)

  6. stepan123 03.10.2017 11:02 # stepan123
    Для Ливерпуля лучше, чтобы Джеррард клонировал себя.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: