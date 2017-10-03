Лакасетт рассказал о своей адаптации в Англии

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рассказал о процессе своей адаптации к Премьер-Лиге и признался, что удивлен английским судейством.

Ради приглашения игрока сборной Франции из "Лиона" минувшим летом, "канониры" были вынуждены обновить свой трансферный рекорд. 26-летний Лакасетт уже начал отрабатывать заплаченные за него 52.7 миллионов фунтов, забив четыре гола в семи первых матчах.



По словам Александра, он все еще осваивается на новом месте, но некоторые вещи здесь его удивляют или вовсе не нравятся.



"Мне нравится Лондон, но погоду здесь не назовешь отличной! В данный момент я беру уроки английского. Кто-то посоветовал мне избегать английской пищи, потому что она не очень полезна для футболистов".



"Главная разница здесь со Францией заключается в том, что здесь очень много хороших нападающих: Харри Кейн, Ромелу Лукаку, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Джейми Варди, Альваро Мората. Это будет еще та битва за "Золотую бутсу"!



"Я еще не полностью адаптировался, хотя и стараюсь, но некоторые вещи меня по-прежнему удивляют. Я смотрю довольно много матчей, чтобы лучше понять английский футбол".



"В том числе я смотрю и матчи "Арсенала", чтобы оглянуться назад и увидеть, что я сделал неправильно. Я стараюсь извлечь уроки и надеюсь, что это ускорит мое развитие".



"Меня по-настоящему удивляют судейские решения. Иногда они кажутся мне немного опасными. Но когда я вижу, что никто не шокирован, то говорю себе, что это должно быть нормально", — цитирует Лакасетта The Independent.