Чех уверен, что "Арсенал" вернул расположение своих фанатов

Голкипер "Арсенала" Петр Чех считает, что его команде удалось вернуть расположение своих фанатов после невыразительного старта сезона.

Уже в первых матчах сезона фанаты принялись вновь освистывать и критиковать игроков команды Арсена Венгера, как они это делали на протяжении нескольких месяцев прошлой кампании. Особенно напряженной была атмосфера на домашних матчах на "Эмирейтс".



Однако после окончания трансферного периода "канониры" улучшили свою игру и поднялись уже на пятую позицию в Премьер-Лиге. Чех снова чувствует, что болельщики всецело поддерживают "Арсенал".



"После поражения от "Ливерпуля" мы говорили, что вернуть всех на нашу сторону можно только с помощью настроя, трудолюбия и, конечно, результатов".



"Сейчас все это у нас есть. Мы чувствуем, что фанаты вернулись на нашу сторону, особенно в домашних матчах. Надеюсь, нам удастся делать их счастливыми как можно дольше".



"Дом — это всегда дом. Каждый фанат имеет право показывать, если он не чувствует себя счастливым, однако, думаю, мы показали, что было необходимо, и теперь болельщики снова поддерживают нас везде. Это замечательно видеть", — цитирует Чеха Goal.