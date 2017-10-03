Каррагер: "Старридж уже не тот"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий Даниэль Старридж перестал быть тем игроком, который в свое время блистал бок о бок с Луисом Суаресом.

За три последних года 28-летний Старридж выходил в стартовом составе "красных" лишь 27 раз в рамках Премьер-Лиги — менее четверти от общего числа матчей.



При этом в сезоне 2013/14, лучшем за всю свою карьеру, Даниэль забил 24 гола с учетом всех соревнований, а "Ливерпуль" едва не завоевал титул Премьер-Лиги.



И хотя Даниэль появился с первых минут на воскресный матч против "Ньюкасла" (1:1), игра бывшего одноклубника не произвела на Каррагера впечатление. Джейми вообще склонен считать, что Старридж растерял свою прежнюю мощь.



"Поскольку сейчас он играет не так много, то каждый раз, заводя разговор о Старридже, мы мысленно возвращаемся к тому сезону, когда "Ливерпуль" едва не выиграл лигу — в дуэте с Суаресом он крушил всех подряд".



"Я не думаю, что сейчас он остается тем игроком. Я не знаю, связано ли это с травмами или тем, что он недостаточно играет. Единственная причина, почему он сыграл с "Ньюкаслом", заключается в том, что Роберто Фирмино играет неважно. Если бы Фирмино играл на своем обычном уровне, Старридж не вышел бы на поле. Клопп не испытывает симпатии к Старриджу и поэтому не дает ему играть", — сообщил Каррагер Sky Sports.