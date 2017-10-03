Каррагер: "Старридж уже не тот"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий Даниэль Старридж перестал быть тем игроком, который в свое время блистал бок о бок с Луисом Суаресом.
За три последних года 28-летний Старридж выходил в стартовом составе "красных" лишь 27 раз в рамках Премьер-Лиги — менее четверти от общего числа матчей.
При этом в сезоне 2013/14, лучшем за всю свою карьеру, Даниэль забил 24 гола с учетом всех соревнований, а "Ливерпуль" едва не завоевал титул Премьер-Лиги.
И хотя Даниэль появился с первых минут на воскресный матч против "Ньюкасла" (1:1), игра бывшего одноклубника не произвела на Каррагера впечатление. Джейми вообще склонен считать, что Старридж растерял свою прежнюю мощь.
"Поскольку сейчас он играет не так много, то каждый раз, заводя разговор о Старридже, мы мысленно возвращаемся к тому сезону, когда "Ливерпуль" едва не выиграл лигу — в дуэте с Суаресом он крушил всех подряд".
"Я не думаю, что сейчас он остается тем игроком. Я не знаю, связано ли это с травмами или тем, что он недостаточно играет. Единственная причина, почему он сыграл с "Ньюкаслом", заключается в том, что Роберто Фирмино играет неважно. Если бы Фирмино играл на своем обычном уровне, Старридж не вышел бы на поле. Клопп не испытывает симпатии к Старриджу и поэтому не дает ему играть", — сообщил Каррагер Sky Sports.
03.10.2017 08:00
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Жертва завышенных ожиданий! кроме супер-сезона рядом с Суарезом, ничем особенным не выделялся. Жаль по человечески, что ебучие травмы помешали полностью раскрыть потенциал. да и фанатам надо прекратить на него давить, сыграл свой первый матч в старте, а уже на нём ставят крест.
Ебанные аналитеки
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Фирмино надо на левый фланг, Мане наконечником, Старриджа на хуй.
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В этот раз привоз дело говорит.
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"Старридж уже не топ"
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да, стал абсолютным раком. четко пенсi спихнули эту деревянную стеклотару колбасникам. изи развели на бабло. бизнессмашинен
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