"Арсенал" готов продать Озила в январе

Месут Озил "Арсенал" предпочитает продать полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно, нежели лишиться его в конце сезона безо всякой компенсации.

В отличие от ситуации с Алексисом Санчесом, минувшим летом "канонирам" не пришлось сильно стараться, чтобы удержать Озила — своей игрой в прошлом сезоне Месуту не удалось заинтересовать топ-клубы Европы.

Несмотря на серьезные претензии к своей игре, Озил не желает снижать запросы в отношении нового контракта. Как утверждает Daily Mirror, Месут готов продлить сотрудничество с "Арсеналом" только при зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент "канониры" готовы увеличить недельное жалование игрока сборной Германии до 275 тыс. фунтов в неделю, но Озилу этого мало. Шансы на то, что сторонам все-таки удастся договориться, невелики.

По информации издания, эта ситуация наводит "Арсенал" на мысли о продаже 28-летнего Озила в январе — другой возможности получить хоть какие-нибудь деньги за своего плеймейкера у лондонского клуба уже не будет.

Начало этого сезона показало, что команда Арсена Венгера вполне может обходиться без Месута, который в данный момент и вовсе отсутствует с небольшой травмой колена. В новой кампании Озил еще не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Одним из претендентов на Озила может стать "Интер", чей спортивный директор Пьеро Аузилио подтвердил интерес к Месуту, но предположил, что "Арсенал" не продаст игрока посреди сезона.

Также не исключен вариант, при котором Озил останется в Премьер-Лиге. Интерес к Месуту приписывают его бывшему тренеру по "Реалу" Жозе Моуриньо, ныне возглавляющему "Манчестер Юнайтед".



Метки Арсенал, контракты, Озил

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 06:05

Количество просмотров Просмотров: 1425

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  1. alcoholnarco 03.10.2017 07:39 # alcoholnarco
    В ФНЛ этого топаря.

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  2. mixmaster 03.10.2017 07:39 # mixmaster
    Ща бы дэйли мыло на главную постить))

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  3. mcferson-42 03.10.2017 07:33 # mcferson-42
    Допрыгается залупоглазый

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  4. new-day 03.10.2017 07:29 # new-day
    мля, какой МЮ, на родину к туркам его

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  5. sher-liverpool 03.10.2017 07:15 # sher-liverpool
    однозначно в мю,нереальный топер))))))))))

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  6. melwood-lfc 03.10.2017 07:07 # melwood-lfc
    в ливерку бы его

    но наверно свалит с чемпионата Англий

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  7. pistolero-lfc 03.10.2017 06:38 # pistolero-lfc
    кто это такой? сколько забивал мю?

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  8. reservoir-dog 03.10.2017 06:23 # reservoir-dog
    Полузащитник "Арсенала" Месут Озил принял решение продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" и подписал с клубом предварительный контракт. Об этом сообщает журналист El Confedencial Кике Марин.

    Сука

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  9. gandalf 03.10.2017 06:19 # gandalf
    Это дно теперь только в Турции или Китае заиграет.

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  10. reservoir-dog 03.10.2017 06:09 # reservoir-dog
    Лишь бы не в МЮ.

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  11. chelsea-69 03.10.2017 06:07 # chelsea-69
    В мю его

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