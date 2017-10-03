"Арсенал" готов продать Озила в январе
"Арсенал" предпочитает продать полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно, нежели лишиться его в конце сезона безо всякой компенсации.
В отличие от ситуации с Алексисом Санчесом, минувшим летом "канонирам" не пришлось сильно стараться, чтобы удержать Озила — своей игрой в прошлом сезоне Месуту не удалось заинтересовать топ-клубы Европы.
Несмотря на серьезные претензии к своей игре, Озил не желает снижать запросы в отношении нового контракта. Как утверждает Daily Mirror, Месут готов продлить сотрудничество с "Арсеналом" только при зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю.
В данный момент "канониры" готовы увеличить недельное жалование игрока сборной Германии до 275 тыс. фунтов в неделю, но Озилу этого мало. Шансы на то, что сторонам все-таки удастся договориться, невелики.
По информации издания, эта ситуация наводит "Арсенал" на мысли о продаже 28-летнего Озила в январе — другой возможности получить хоть какие-нибудь деньги за своего плеймейкера у лондонского клуба уже не будет.
Начало этого сезона показало, что команда Арсена Венгера вполне может обходиться без Месута, который в данный момент и вовсе отсутствует с небольшой травмой колена. В новой кампании Озил еще не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
Одним из претендентов на Озила может стать "Интер", чей спортивный директор Пьеро Аузилио подтвердил интерес к Месуту, но предположил, что "Арсенал" не продаст игрока посреди сезона.
Также не исключен вариант, при котором Озил останется в Премьер-Лиге. Интерес к Месуту приписывают его бывшему тренеру по "Реалу" Жозе Моуриньо, ныне возглавляющему "Манчестер Юнайтед".
03.10.2017 06:05
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В ФНЛ этого топаря.
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Ща бы дэйли мыло на главную постить))
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Допрыгается залупоглазый
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мля, какой МЮ, на родину к туркам его
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однозначно в мю,нереальный топер))))))))))
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в ливерку бы его
но наверно свалит с чемпионата Англий
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кто это такой? сколько забивал мю?
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Полузащитник "Арсенала" Месут Озил принял решение продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" и подписал с клубом предварительный контракт. Об этом сообщает журналист El Confedencial Кике Марин.
Сука
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Это дно теперь только в Турции или Китае заиграет.
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Лишь бы не в МЮ.
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В мю его
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