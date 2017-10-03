Анчелотти возьмет отпуск до следующего сезона

Уволенный из "Баварии" Карло Анчелотти успокоил работающих в Премьер-Лиге тренеров, заявив о своих планах взять отпуск до конца сезона.

На прошлой неделе "Бавария" сокрушительно проиграла ПСЖ в Лиге Чемпионов (3:0), и уже на следующий день руководство мюнхенского клуба указало Анчелотти на дверь.



Английская пресса ожидает, что следующим карьерным шагом 58-летнего итальянца станет возвращение в Премьер-Лигу, где ранее ему довелось поработать с "Челси".



Уже сейчас Карло сватают в "Эвертон" и "Вест Хэм", которые заметно буксуют на старте нового сезона, несмотря на значительные инвестиции. Также слухи связывают Анчелотти с назначением в "Арсенале" и возвращением в "Челси".



Однако пока коллеги экс-наставника "Ювентуса", "Милана", ПСЖ и "Реала" по тренерскому могут спать спокойно. К работе Анчелотти планирует вернуться только следующим летом.



"В следующие 10 месяцев я буду отдыхать. Я не буду тренировать другую команду".



"Что я могу сказать по поводу своего увольнения? Лучше я промолчу", — сообщил Анчелотти Sky Sport Italia.