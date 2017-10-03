Венгер предлагает "Барселоне" встать в конец очереди из желающих вступить в Премьер-Лигу

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер предложил "Барселоне" встать в конце очереди, если каталонский клуб хочет вступить в Премьер-Лигу.

Как известно, возможный выход Каталонии из состава Испании грозит исключением "Барселоны" из Ла Лиги. При таком сценарии клубу с "Ноу Камп" придется задуматься о вступлении в новую лигу, и таковой может стать Премьер-Лига.

Однако Венгер против того, чтобы многократный обидчик его команды в Лиге Чемпионов получил зеленый свет на включение в Премьер-Лигу. Давно напрашивающиеся в богатое английское первенство шотландские клубы должны иметь приоритет, считает Арсен.

"Если "Барселона" захочет вступить в Премьер-Лигу, титул выиграть будет еще сложнее. Однако я не думаю, что вопрос об этом уже актуален. Будет интересно посмотреть за развитием событий у них в стране, ведь это может оказать влияние на спортивную сторону".

"Барселона" — очень политизированный клуб, и будет интересно посмотреть за их реакцией. Здесь у нас достаточно клубов — 20, хотя их количество хотят увеличить до 24. Прежде чем мы примем испанские клубы, мы должны открыть двери перед шотландскими", — цитирует Венгера Daily Mail.



Метки Арсенал, Барселона, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. kojan 03.10.2017 00:37 # kojan
    Барселона в испанском чемпике фаворит на титул, а в АПЛ из её быстренько
    сделают ещё один Ливерпуль, прошлое есть, а будущего нет...

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  2. suddenly 03.10.2017 00:33 # suddenly
    Боиться, что в таком случае окончательно лишиться шансов на попадание в четвёрку и его клубу придётся забыть про ЛЧ. Конечно можно привести аргумент, что шотландские клубы хотят в Премьер-Лигу и их не берут, поэтому и Барсу не надо брать. Но он упускает то, что от шотландских клубов вряд ли что то выиграет Премьер-Лига. А вот от Барсы может значительно выиграть: ещё больше продажи трансляций, больше спонсоров, Барса будет в Европе представлять Англию (очки в копилку УЕФА). Да ещё и Премьер-Лиге выгодно то, что она тогда точно станет топ-1 лигой мира, что то типа НБА или НХЛ.

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  3. kos9k 03.10.2017 00:31 # kos9k
    апл-это бешеные деньги, поэтому говорить о том, что барселона должна вступать в апл после шотландских-глупо)

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  4. feldkurat 03.10.2017 00:23 # feldkurat
    И никуда ни Барсу, ни Каталонию не примут.
    На это надо разрешение УЕФА и Испании

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  5. budun 03.10.2017 00:22 # budun
    Изи 6 очков для Барсы, вот и ссыт.

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  6. deathshot19 03.10.2017 00:22 # deathshot19
    Отправить Арсенал в Шотландскую лигу, а Барсу - сюда. И некому больше будет позорить АПЛ в ЛЧ.

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  7. feldkurat 03.10.2017 00:21 # feldkurat
    пока Барса объявила забастовку

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  8. vyrentz 03.10.2017 00:20 # vyrentz
    Вене слава, ещё не весь мозг разложился.

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  9. redwhitegun 03.10.2017 00:15 # redwhitegun
    Если барсу исключат то на что в ла лиге ваще смотреть?)

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