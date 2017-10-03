Венгер предлагает "Барселоне" встать в конец очереди из желающих вступить в Премьер-Лигу
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер предложил "Барселоне" встать в конце очереди, если каталонский клуб хочет вступить в Премьер-Лигу.
Как известно, возможный выход Каталонии из состава Испании грозит исключением "Барселоны" из Ла Лиги. При таком сценарии клубу с "Ноу Камп" придется задуматься о вступлении в новую лигу, и таковой может стать Премьер-Лига.
Однако Венгер против того, чтобы многократный обидчик его команды в Лиге Чемпионов получил зеленый свет на включение в Премьер-Лигу. Давно напрашивающиеся в богатое английское первенство шотландские клубы должны иметь приоритет, считает Арсен.
"Если "Барселона" захочет вступить в Премьер-Лигу, титул выиграть будет еще сложнее. Однако я не думаю, что вопрос об этом уже актуален. Будет интересно посмотреть за развитием событий у них в стране, ведь это может оказать влияние на спортивную сторону".
"Барселона" — очень политизированный клуб, и будет интересно посмотреть за их реакцией. Здесь у нас достаточно клубов — 20, хотя их количество хотят увеличить до 24. Прежде чем мы примем испанские клубы, мы должны открыть двери перед шотландскими", — цитирует Венгера Daily Mail.
03.10.2017 00:05
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Последние комментарии:
Барселона в испанском чемпике фаворит на титул, а в АПЛ из её быстренько
сделают ещё один Ливерпуль, прошлое есть, а будущего нет...
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Боиться, что в таком случае окончательно лишиться шансов на попадание в четвёрку и его клубу придётся забыть про ЛЧ. Конечно можно привести аргумент, что шотландские клубы хотят в Премьер-Лигу и их не берут, поэтому и Барсу не надо брать. Но он упускает то, что от шотландских клубов вряд ли что то выиграет Премьер-Лига. А вот от Барсы может значительно выиграть: ещё больше продажи трансляций, больше спонсоров, Барса будет в Европе представлять Англию (очки в копилку УЕФА). Да ещё и Премьер-Лиге выгодно то, что она тогда точно станет топ-1 лигой мира, что то типа НБА или НХЛ.
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апл-это бешеные деньги, поэтому говорить о том, что барселона должна вступать в апл после шотландских-глупо)
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И никуда ни Барсу, ни Каталонию не примут.
На это надо разрешение УЕФА и Испании
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Изи 6 очков для Барсы, вот и ссыт.
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Отправить Арсенал в Шотландскую лигу, а Барсу - сюда. И некому больше будет позорить АПЛ в ЛЧ.
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пока Барса объявила забастовку
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Вене слава, ещё не весь мозг разложился.
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Если барсу исключат то на что в ла лиге ваще смотреть?)
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