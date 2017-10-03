Венгер предлагает "Барселоне" встать в конец очереди из желающих вступить в Премьер-Лигу

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер предложил "Барселоне" встать в конце очереди, если каталонский клуб хочет вступить в Премьер-Лигу.

Как известно, возможный выход Каталонии из состава Испании грозит исключением "Барселоны" из Ла Лиги. При таком сценарии клубу с "Ноу Камп" придется задуматься о вступлении в новую лигу, и таковой может стать Премьер-Лига.



Однако Венгер против того, чтобы многократный обидчик его команды в Лиге Чемпионов получил зеленый свет на включение в Премьер-Лигу. Давно напрашивающиеся в богатое английское первенство шотландские клубы должны иметь приоритет, считает Арсен.



"Если "Барселона" захочет вступить в Премьер-Лигу, титул выиграть будет еще сложнее. Однако я не думаю, что вопрос об этом уже актуален. Будет интересно посмотреть за развитием событий у них в стране, ведь это может оказать влияние на спортивную сторону".



"Барселона" — очень политизированный клуб, и будет интересно посмотреть за их реакцией. Здесь у нас достаточно клубов — 20, хотя их количество хотят увеличить до 24. Прежде чем мы примем испанские клубы, мы должны открыть двери перед шотландскими", — цитирует Венгера Daily Mail.