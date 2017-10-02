Харри Уинкс заменил в сборной Англии Джонса и Дельфа
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс и полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф покинули расположение сборной Англии из-за травм. На место выбывших игроков был приглашен Харри Уинкс из "Тоттенхэма".
В понедельник медицинский штаб сборной Англии осмотрел всех 26 игроков, которых главный тренер Гарет Саутгейт вызвал на подготовку к отборочным матчам Чемпионата Мира 2018 года против Словении и Литвы.
Как сообщает Sky Sports, у Джонса и Дельфа были обнаружены некоторые проблемы со здоровьем, и теперь оба игрока возвращаются в свои клубы на лечение.
Отметим, что Фил и Фабиан сыграли по 90 минут в минувшую субботу против "Кристал Пэлас" и "Челси", соответственно. Какие конкретно травмы они получили, не уточняется.
В то же время стало известно, что Саутгейт призвал из молодежной сборной Англии 21-летнего Уинкса, который относительно недавно вернулся в строй после длительного отсутствия с травмой лодыжки. Харри проявил себя с лучшей стороны в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" в субботу (0:4).
Отметим, что для Уинкса это первое в карьере приглашение в главную сборную страны. Соответствующее решение Саутгейта обусловлено не только потерей Дельфа, но и тем фактом, что матч против Словении из-за дисквалификации пропустит одноклубник Харри Деле Алли.
02.10.2017 22:00
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Уинкс настолько крут, что стоит двух игроков сборной
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Уинкс здорово играет, но пока это "здорово" было заметно только против сабых(средних) команд.
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