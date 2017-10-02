Харри Уинкс заменил в сборной Англии Джонса и Дельфа

Харри Уинкс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс и полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф покинули расположение сборной Англии из-за травм. На место выбывших игроков был приглашен Харри Уинкс из "Тоттенхэма".

В понедельник медицинский штаб сборной Англии осмотрел всех 26 игроков, которых главный тренер Гарет Саутгейт вызвал на подготовку к отборочным матчам Чемпионата Мира 2018 года против Словении и Литвы.

Как сообщает Sky Sports, у Джонса и Дельфа были обнаружены некоторые проблемы со здоровьем, и теперь оба игрока возвращаются в свои клубы на лечение.

Отметим, что Фил и Фабиан сыграли по 90 минут в минувшую субботу против "Кристал Пэлас" и "Челси", соответственно. Какие конкретно травмы они получили, не уточняется.

В то же время стало известно, что Саутгейт призвал из молодежной сборной Англии 21-летнего Уинкса, который относительно недавно вернулся в строй после длительного отсутствия с травмой лодыжки. Харри проявил себя с лучшей стороны в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" в субботу (0:4).

Отметим, что для Уинкса это первое в карьере приглашение в главную сборную страны. Соответствующее решение Саутгейта обусловлено не только потерей Дельфа, но и тем фактом, что матч против Словении из-за дисквалификации пропустит одноклубник Харри Деле Алли.



Метки Дельф, Джонс, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, Тоттенхэм, травмы, Уинкс

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 02.10.2017 22:48 # recyjoed
    Уинкс настолько крут, что стоит двух игроков сборной

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  2. kowevoy 02.10.2017 22:35 # kowevoy
    Уинкс здорово играет, но пока это "здорово" было заметно только против сабых(средних) команд.

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