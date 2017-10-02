Лакасетт: "Попрошу Гризманна перейти в "Арсенал"
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт пообещал, что попытается склонить своего близкого друга и партнера по сборной Франции Антуана Гризманна из "Атлетико" к переходу в лондонский клуб.
На протяжении первой половины текущего года за Гризманном охотился "Манчестер Юнайтед", и этот переход имел все шансы состояться, если бы не наложенный ФИФА трансферный запрет на подписание "матрасниками" новых игроков.
26-летний француз не пожелал оставлять свой клуб в сложной ситуации и сохранил верность "Атлетико", однако в январе или по окончании сезона спекуляции относительно будущего Антуана могут вспыхнуть с новой силой.
По слухам, "Юнайтед" сохраняет интерес к Гризманну, однако Лакасетт не отказался бы заполучить Антуана себе в партнеры по "Арсеналу".
"Да, это правда, что Гризманн мой лучший друг. Мы очень хорошие друзья, и нам очень весело вместе".
"Мы зовем друг друга Гриззи и Лаказ. Если Гриззи навестит меня в Лондоне, я попрошу его перейти в "Арсенал"!" — сообщил Лакасетт Match of the Day.
02.10.2017 21:00
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Пффффф. Нахуй реально его пошлет
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На xyй пошлёт его
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Не перейдёт....
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Да хоть президент Франции попросит, не перейдёт он в этот гейклуб.
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