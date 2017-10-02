Лакасетт: "Попрошу Гризманна перейти в "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт пообещал, что попытается склонить своего близкого друга и партнера по сборной Франции Антуана Гризманна из "Атлетико" к переходу в лондонский клуб.

На протяжении первой половины текущего года за Гризманном охотился "Манчестер Юнайтед", и этот переход имел все шансы состояться, если бы не наложенный ФИФА трансферный запрет на подписание "матрасниками" новых игроков.



26-летний француз не пожелал оставлять свой клуб в сложной ситуации и сохранил верность "Атлетико", однако в январе или по окончании сезона спекуляции относительно будущего Антуана могут вспыхнуть с новой силой.



По слухам, "Юнайтед" сохраняет интерес к Гризманну, однако Лакасетт не отказался бы заполучить Антуана себе в партнеры по "Арсеналу".



"Да, это правда, что Гризманн мой лучший друг. Мы очень хорошие друзья, и нам очень весело вместе".



"Мы зовем друг друга Гриззи и Лаказ. Если Гриззи навестит меня в Лондоне, я попрошу его перейти в "Арсенал"!" — сообщил Лакасетт Match of the Day.