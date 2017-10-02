Альваро Мората пропустит до двух месяцев
Нападающий "Челси" Альваро Мората может пропустить до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Напомним, Мората блестяще начал свою карьеру в "Челси" после перехода из "Реала" минувшим летом. Альваро забил семь голов за свой новый клуб, а в начале сентября отличился за сборную Испании против итальянцев в рамках отбора к Чемпионату Мира 2018 года.
Однако в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу Альваро получил травму. Мората схватился за бедро и немедленно попросил тренерский штаб "синих" о замене.
Как стало известно Daily Express, в понедельник Мората прошел углубленное обследование в одном из госпиталей Мадрида. Доктора зафиксировали у экс-игрока "Ювентуса" надрыв задней поверхности бедра второй степени.
Эта информация была подтверждена Федерацией футбола Испании. Альваро был отпущен из расположения своей национальной команды и теперь возвращается в клуб на лечение.
Учитывая характер повреждения, восстановление 24-летнего испанца может растянуться на два месяца, однако медики "Челси" постараются сделать все возможное, чтобы поставить Альваро на ноги поскорее.
При любом сценарии Мората будет вынужден пропустить несколько матчей, включая ключевые поединки. До конца следующего месяца "синим" предстоит сыграть против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, а также дважды против "Ромы" в Лиге Чемпионов.
02.10.2017 20:50
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Последние комментарии:
ну кстати про Азара тоже говорили, что до средины октября играть не буде, уже пол месяца как играет, наши чудо медики поставят на ноги во время перерыва, как же он кстати
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Зимой надо Левандовски или Суареса покупать. Поxyй за какие деньги. Ну если не получится, тогда Дрогба надо возврашать. Всяко лучше мората.
(ответить)
я того всё ебал пииииздец сцуууууууууукааааа!!!!
(ответить)
Баштуи в имеет шанс в плюса выйти
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Когда-то bluehonorcfc9 был норм поциком
http://fapl.ru/posts/57594/?c=1#c6508038
Карма она такая
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хорошая новость
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Притом пропустит решающие игры. Им бы с псом помириться.
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чемпик можно не продолжать, буду болеть за сити, Челси удачи в ЛЧ, самая главная цель - выйти из группы на 1 месте, на все остальное пох
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Ниче, Виллиан заменит
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Здоровья
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Блеять ....
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Пздц зашквар. Говорил же что лучше бы за Лукаку переплатили, чем эту xyйню покупать.
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Травма подколенного сухожилия Мораты оказалась серьезней чем предполагалось(2-й степени). Игрок может пропустить от 6 до 8 месяцев
[Telegraph]
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Диего Диего Диего
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ничего серьезного
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Батшуайи нашаманил
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