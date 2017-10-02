Альваро Мората пропустит до двух месяцев

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората может пропустить до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Мората блестяще начал свою карьеру в "Челси" после перехода из "Реала" минувшим летом. Альваро забил семь голов за свой новый клуб, а в начале сентября отличился за сборную Испании против итальянцев в рамках отбора к Чемпионату Мира 2018 года.

Однако в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу Альваро получил травму. Мората схватился за бедро и немедленно попросил тренерский штаб "синих" о замене.

Как стало известно Daily Express, в понедельник Мората прошел углубленное обследование в одном из госпиталей Мадрида. Доктора зафиксировали у экс-игрока "Ювентуса" надрыв задней поверхности бедра второй степени.

Эта информация была подтверждена Федерацией футбола Испании. Альваро был отпущен из расположения своей национальной команды и теперь возвращается в клуб на лечение.

Учитывая характер повреждения, восстановление 24-летнего испанца может растянуться на два месяца, однако медики "Челси" постараются сделать все возможное, чтобы поставить Альваро на ноги поскорее.

При любом сценарии Мората будет вынужден пропустить несколько матчей, включая ключевые поединки. До конца следующего месяца "синим" предстоит сыграть против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, а также дважды против "Ромы" в Лиге Чемпионов.



Метки Мората, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 20:50

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Последние комментарии:




  1. bezviz 02.10.2017 21:26 # bezviz
    ну кстати про Азара тоже говорили, что до средины октября играть не буде, уже пол месяца как играет, наши чудо медики поставят на ноги во время перерыва, как же он кстати

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  2. fc-zenit 02.10.2017 21:24 # fc-zenit
    Зимой надо Левандовски или Суареса покупать. Поxyй за какие деньги. Ну если не получится, тогда Дрогба надо возврашать. Всяко лучше мората.

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  3. shlik0 02.10.2017 21:18 # shlik0
    я того всё ебал пииииздец сцуууууууууукааааа!!!!

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  4. heyoung 02.10.2017 21:16 # heyoung
    Баштуи в имеет шанс в плюса выйти

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  5. glorfindel 02.10.2017 21:14 # glorfindel
    Когда-то bluehonorcfc9 был норм поциком

    http://fapl.ru/posts/57594/?c=1#c6508038

    Карма она такая

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  6. red-john 02.10.2017 21:13 # red-john
    хорошая новость

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  7. stepan-jam-boss 02.10.2017 21:12 # stepan-jam-boss
    Притом пропустит решающие игры. Им бы с псом помириться.

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  8. bezviz 02.10.2017 21:11 # bezviz
    чемпик можно не продолжать, буду болеть за сити, Челси удачи в ЛЧ, самая главная цель - выйти из группы на 1 месте, на все остальное пох

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  9. charlton 02.10.2017 21:11 # charlton
    Ниче, Виллиан заменит

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  10. dragonishka 02.10.2017 21:09 # dragonishka
    Здоровья

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  11. chelsealondon 02.10.2017 21:07 # chelsealondon
    Блеять ....

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  12. fc-zenit 02.10.2017 21:05 # fc-zenit
    Пздц зашквар. Говорил же что лучше бы за Лукаку переплатили, чем эту xyйню покупать.

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  13. paul-shark 02.10.2017 21:03 # paul-shark
    Травма подколенного сухожилия Мораты оказалась серьезней чем предполагалось(2-й степени). Игрок может пропустить от 6 до 8 месяцев

    [Telegraph]

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  14. gandalf 02.10.2017 20:55 # gandalf
    Диего Диего Диего

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  15. liverfun 02.10.2017 20:54 # liverfun
    ничего серьезного

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  16. farot 02.10.2017 20:51 # farot
    Батшуайи нашаманил

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