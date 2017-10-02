Миньоле надеется, что матч против МЮ станет переломным моментом для "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле выразил надежду, что матч против "Манчестер Юнайтед" после международной паузы станет переломным моментом сезона для его команды.

На перерыв для игры сборных "красные" уходят, имея 12 очков после семи туров Премьер-Лиги и пропуская уже в семи матчах кряду с учетом всех соревнований.



14 октября команда Юргена Клоппа примет на "Энфилде" "Юнайтед", и Миньоле считает, что положительный результат в этом матче может стать началом нового этапа для "Ливерпуля".



"Когда возвращаешься домой после 1:1 (против "Ньюкасла"), то ты расстроен, и это естественно. Ты начинаешь задумываться о том, что бы мог сделать лучше".



"Мы хорошо играли, мы заслуживали победу, мы создали больше моментов. Но результат лишь показывает, насколько сложно нам приходится в данный момент. Мы должны принять это".



"Мы расстроены и разочарованы, но нельзя опускать голову. После международной паузы нас ждет большой матч против "Манчестер Юнайтед", и мы обязаны снова постараться показать свою лучшую игру, надеясь, что это будет переломным моментом, и у нас начнет все получаться".



"Каждому из нас предстоит поездка в сборную, в другую обстановку, и когда мы вернемся, то сосредоточимся на этом матче. Уверен, сейчас каждый думает о сборной, но когда мы вернемся, то будем настраиваться на этот большой матч. Мы будем готовы к нему", — сообщил Миньоле официальному веб-сайту "Ливерпуля".