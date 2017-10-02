Харт: "Гвардиола даже не дал мне шанс!"

Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт заявил, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола даже не дал ему шанса проявить себя.

Оценив возможности Харта в предшествовавшему своему назначению году, Гвардиола отправил голкипера в аренду в "Торино", а сам доверился Клаудио Браво. Этим же летом Пеп отпустил англичанина в "Вест Хэм". Как считает Джо, он даже не имел шанса заслужить доверие каталонского тренера.



"Когда мне было 22 года, Марк Хьюз отправил меня в резерв - тогда я злился гораздо больше. Я просто не знал, как справиться с тем, что тебе не доверяет тренер".



"Когда Гвардиола приехал в "Сити", я был готов к конкуренции: если бы я проиграл ее, то пожелал бы партнеру удачи. Я понял, что справедливой конкуренции нет и не будет, именно поэтому решился покинуть клуб".



"Нет смысла расстраиваться или таить обиду. В той ситуации был только один победитель, и это человек, которого "Манчестер Сити" назначил главным тренером".



"Такова жизнь, таков футбол. Мы все хотим справедливого к себе отношения, но иногда этого не происходит. Я не знаю, почему он так решил, но меня это действительно не волнует", - цитирует Харта The Independent.