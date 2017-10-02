Венгер требует от Ивоби больше голов

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что плеймейкер Алекс Ивоби должен забивать не меньше 10 голов за сезон.

Накануне Ивоби вышел в стартовом составе "канониров" на матч с "Брайтоном" и отличился голом после перерыва. Венгер считает, что Алекс должен продолжать в том же духе: игрок его мастерства обязан вколачивать минимум 10 мячей за сезон.



"Такой игрок, как Алекс, должен забивать 10 голов за сезон и ассистировать от 6 до 10 раз. Вот чего я хочу от него и требую".



"Алекс всегда готов принять мяч и подстроиться под передачу партнера: он помогает проходить прессинг и создает пространство. К этому нужно лишь добавить классный последний пас и, собственно, голы", - цитирует Венгера ESPN.