Обамеянга не привлекает Премьер-Лига

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг исключил переезд в Англию, назвав Премьер-Лигу непривлекательной для продолжения карьеры.

За последние несколько лет интерес к Обамеянга приписывали чуть ли не всем грандам Премьер-Лиги, особенно "Челси" и "Манчестер Сити". От слухов к действиям дело, правда, не перешло.



Теперь уже и сам нападающий не помышляет о переезде в Англию. Во-первых, Пьера-Эмерика все устраивает в Дортмунде; во-вторых, Премьер-Лига видится игроку непривлекательной для продолжения карьеры.



"Меня никогда не привлекал потенциальный переезд в Премьер-Лигу. Это просто мое личное мнение, и оно останется таковым".



"Я очень рад, что в остался в Дортмунде, поскольку понимаю: "Боруссия" - моя семья. Я комфортно себя чувствую в этом клубе, а мы великолепно начали сезон", - цитирует Обамеянга ESPN.