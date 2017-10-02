Обамеянга не привлекает Премьер-Лига

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг исключил переезд в Англию, назвав Премьер-Лигу непривлекательной для продолжения карьеры.

За последние несколько лет интерес к Обамеянга приписывали чуть ли не всем грандам Премьер-Лиги, особенно "Челси" и "Манчестер Сити". От слухов к действиям дело, правда, не перешло.

Теперь уже и сам нападающий не помышляет о переезде в Англию. Во-первых, Пьера-Эмерика все устраивает в Дортмунде; во-вторых, Премьер-Лига видится игроку непривлекательной для продолжения карьеры.

"Меня никогда не привлекал потенциальный переезд в Премьер-Лигу. Это просто мое личное мнение, и оно останется таковым".

"Я очень рад, что в остался в Дортмунде, поскольку понимаю: "Боруссия" - моя семья. Я комфортно себя чувствую в этом клубе, а мы великолепно начали сезон", - цитирует Обамеянга ESPN.




Метки Боруссия, Обамеянг, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 02.10.2017 17:00

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  1. gunner87 02.10.2017 17:26 # gunner87
    Боится, что на фоне Лаказетта, Агуэро, Кейна и Лукаку будет днищавым Бони

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  2. mancunia-planet 02.10.2017 17:14 # mancunia-planet
    "Я очень рад, что в остался в Дортмунде"

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