Куману не грозит увольнение из "Эвертона"

Рональд Куман Мажоритарный акционер "Эвертона" Фархад Мошири заявил, что клуб не помышляет об увольнении главного тренера Рональд Кумана.

Потратив свыше 100 миллионов фунтов на новичков этим летом, "ириски" выдали ужасный старт в Премьер-Лиге. К концу октября мерсисайдский клуб набрал всего 7 очков и прямо сейчас находится рядом с зоной вылета в Чемпионшип.

После воскресного поражения от "Бернли" (0:1) Куман выразил уверенность, что игроки продолжают биться за него и готовы приложить все усилия, чтобы выбраться из подвала таблицы. Сиюминутных выводов не собираются делать и боссы клуба.

"Да, мы проходим через непростой период, но со старта сезона прошло всего несколько туров, и Рональд Куман сохраняет полную поддержку совета директоров", - сообщил Мошири Sky Sports.




Метки Куман, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 02.10.2017 16:00

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  1. pens1905 02.10.2017 17:30 # pens1905
    Откуда знают, что к концу октября Эвертон наберёт всего 7 очков ?

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  2. monsieurgood 02.10.2017 16:45 # monsieurgood
    Эшли тоже ждал

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  3. bigdick 02.10.2017 16:20 # bigdick
    дукалис ебаный

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  4. toffees-rus 02.10.2017 16:05 # toffees-rus
    а мне вот надоело! Я больше не фан эвертона!

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