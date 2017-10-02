Куману не грозит увольнение из "Эвертона"

Мажоритарный акционер "Эвертона" Фархад Мошири заявил, что клуб не помышляет об увольнении главного тренера Рональд Кумана.

Потратив свыше 100 миллионов фунтов на новичков этим летом, "ириски" выдали ужасный старт в Премьер-Лиге. К концу октября мерсисайдский клуб набрал всего 7 очков и прямо сейчас находится рядом с зоной вылета в Чемпионшип.



После воскресного поражения от "Бернли" (0:1) Куман выразил уверенность, что игроки продолжают биться за него и готовы приложить все усилия, чтобы выбраться из подвала таблицы. Сиюминутных выводов не собираются делать и боссы клуба.



"Да, мы проходим через непростой период, но со старта сезона прошло всего несколько туров, и Рональд Куман сохраняет полную поддержку совета директоров", - сообщил Мошири Sky Sports.